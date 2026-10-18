Эмилиано Мартинес перенес операцию и вернется "через несколько недель"

Голкипер "Челси" Эмилиано Мартинес перенес операцию после травмы головы в матче Премьер-Лиги против "Эвертона" и надеется вернуться в строй "через несколько недель".

Травма Мартинеса омрачила победу "Челси" со счетом 0:2 накануне. 34-летний аргентинец столкнулся с защитником "Эвертона" Джаррадом Брантуэйтом головами и был унесен с поля "Хилл Дикинсон" на носилках после 10-минутного оказания первой медицинской помощи.



Мартинес был немедленно доставлен в госпиталь, где у него диагностировали перелом челюсти. Эмилиано уже перенес операцию и теперь приступает к реабилитации.



"Спасибо всем за вами сообщения. Операция прошла хорошо. Самое важное, что мы выиграли и сохранили ворота на замке. Через несколько недель я вернусь", — гласит заявление, опубликованное Мартинесом в социальной сети.



BBC ожидает, что минимум три следующих матча — против "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге, а также против "Ливерпуля" в Кубке Лиги между ними — ворота "Челси" будет защищать Майк Пендерс.



Именно Пендерс заменил Мартинеса накануне, и это был дебют 21-летнего бельгийца в Премьер-Лиге.