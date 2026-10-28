Уилкоксу тоже грозит увольнение из "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" может уволить своего спортивного директора Джейсона Уилкокса.
Уилкокс трудится на "Юнайтед" после своего перехода из "Саутгемптона" в апреле 2024. Изначально Джейсон прибыл как технический директор, но после увольнения Дэна Эшуорта получил повышение до спортивного директора.
В данный момент "Юнайтед" решает, кем заменить главного тренера Майкла Кэррика, однако тот может покинуть клуб с "Олд Траффорд" не один.
Ранее уже сообщалось, что под угрозой находится будущее исполнительного директора "Юнайтед" Омара Беррада. А BBC утверждает, что в весьма уязвимом положении располагается и Уилкокс.
Один источник поведал BBC, что Уилкокс неминуемо лишится своей работы, если "Юнайтед" в третий раз за три сезона при Джейсоне сменит главного тренера, и решать это совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу, который никогда не боялся кардинальных мер.
28.10.2026 07:00
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Да не уже ли до них дошло! Гнать надо этого шарлатана!
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
ПРИШЛИ: Карлос Балеба (Брайтон. 70 млн фунтов), Андрей Сантос (Челси. 50 млн фунтов), Юри Тилеманс (Астон Вилла. 35 млн фунтов), Тайнен Томпсон (Тоттенхэм. 8 млн фунтов), Карл Дарлоу (Лидс. Свободный агент)
УШЛИ: Расмус Хейлунд (Наполи, Италия. 38 млн фунтов), Радек Витек (Мидлсбро. 14 млн фунтов), Каземиро (Интер Майами, США. Свободный агент), Тирелл Маласиа (Цинциннати, США. Свободный агент), Андре Онана (Трабзонспор, Турция. Аренда), Алтай Байындыр (Сельта, Испания. Аренда), Дэн Гор (Лутон. Аренда), Чидо Оби (Виллем II, Голландия. Аренда), Тайлер Фредриксон (Лозанна, Швейцария. Сумма держится в секрете)
правильно нахуй с пляжа.
Источник: https://fapl.ru/transfers/
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