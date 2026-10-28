Уилкоксу тоже грозит увольнение из "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" может уволить своего спортивного директора Джейсона Уилкокса.

Уилкокс трудится на "Юнайтед" после своего перехода из "Саутгемптона" в апреле 2024. Изначально Джейсон прибыл как технический директор, но после увольнения Дэна Эшуорта получил повышение до спортивного директора.



В данный момент "Юнайтед" решает, кем заменить главного тренера Майкла Кэррика, однако тот может покинуть клуб с "Олд Траффорд" не один.



Ранее уже сообщалось, что под угрозой находится будущее исполнительного директора "Юнайтед" Омара Беррада. А BBC утверждает, что в весьма уязвимом положении располагается и Уилкокс.



Один источник поведал BBC, что Уилкокс неминуемо лишится своей работы, если "Юнайтед" в третий раз за три сезона при Джейсоне сменит главного тренера, и решать это совладельцу клуба сэру Джиму Рэтклиффу, который никогда не боялся кардинальных мер.