Беррада может покинуть "Юнайтед"

Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рискует лишиться своей работы.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге увольнения своего главного тренера Майкла Кэррика, который лишь в мае заключил с клубом постоянный контракт.



По информации The Athletic, в данный момент "сложно представить", как Беррада сможет сохранить свою работу после неудачи с Кэрриком.



Беррада был назначен исполнительным директором "Юнайтед" в 2024 году, вскоре после покупки доли в клубе сэром Джимом Рэтклиффом. Омар, прежде поработавший в "Манчестер Сити", приглашался за свой опыт как в коммерческой сфере, так и в футбольной.



Однако почти каждое ключевое футбольное решение Беррада оказалось неудачным, и теперь Омар рискует стать козлом отпущения для владельцев "Юнайтед".