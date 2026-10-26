Беррада может покинуть "Юнайтед"

Джейсон Уилкокс и Омар Беррада Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рискует лишиться своей работы.

В данный момент "Юнайтед" находится на пороге увольнения своего главного тренера Майкла Кэррика, который лишь в мае заключил с клубом постоянный контракт.

По информации The Athletic, в данный момент "сложно представить", как Беррада сможет сохранить свою работу после неудачи с Кэрриком.

Беррада был назначен исполнительным директором "Юнайтед" в 2024 году, вскоре после покупки доли в клубе сэром Джимом Рэтклиффом. Омар, прежде поработавший в "Манчестер Сити", приглашался за свой опыт как в коммерческой сфере, так и в футбольной.

Однако почти каждое ключевое футбольное решение Беррада оказалось неудачным, и теперь Омар рискует стать козлом отпущения для владельцев "Юнайтед".





Метки Беррада, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2026 11:00

Количество просмотров Просмотров: 912

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. quavo 26.10.2026 11:49 # quavo
    Вот это уже будет по делу и справедливо.

    (ответить)

  2. zhanik7 26.10.2026 11:02 # zhanik7
    Давно пора гнать его и Уилкокса в шею!
    В догонку еще глейзеров выкинуть с Рэтклифом!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: