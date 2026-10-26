Беррада может покинуть "Юнайтед"
Исполнительный директор "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада рискует лишиться своей работы.
В данный момент "Юнайтед" находится на пороге увольнения своего главного тренера Майкла Кэррика, который лишь в мае заключил с клубом постоянный контракт.
По информации The Athletic, в данный момент "сложно представить", как Беррада сможет сохранить свою работу после неудачи с Кэрриком.
Беррада был назначен исполнительным директором "Юнайтед" в 2024 году, вскоре после покупки доли в клубе сэром Джимом Рэтклиффом. Омар, прежде поработавший в "Манчестер Сити", приглашался за свой опыт как в коммерческой сфере, так и в футбольной.
Однако почти каждое ключевое футбольное решение Беррада оказалось неудачным, и теперь Омар рискует стать козлом отпущения для владельцев "Юнайтед".
26.10.2026 11:00
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Вот это уже будет по делу и справедливо.
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Давно пора гнать его и Уилкокса в шею!
В догонку еще глейзеров выкинуть с Рэтклифом!
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