Капитан сборной Англии Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" в 2026 году.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Лондоне в понедельник, и главную награду вечера Кейн получил из рук легенды бразильского футбола Роналдо.



33-летний нападающий "Баварии" стал первым со времен Майкла Оуэна в 2021 году англичанином, завоевавшим самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Кейн выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 73 гола и отдав восемь результативных передач за клуб и сборную во всех соревнованиях. Вместе с "Баварией" Харри выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, а с Англией взял бронзу на Чемпионате Мира.



61 из 73 своих голов в прошлом сезоне Кейн забил за "Баварию" — и это минимум на 19 больше, чем у любого другого игрока среди команд топ-5 европейских лиг.



На сборную Англии пришлись 12 голов Кейна, включая шесть на ЧМ-2026 минувшим летом.



В голосовании на "Золотой мяч" Кейн, также признанный Нападающим Года, опередил занявшего второго место Килиана Мбаппе из "Реала" и оказавшегося на третьей строчке Ламина Ямаля из "Барселоны".



"Вау, я почти лишился дара речи. Во-первых, спасибо France Football и "Золотому мячу" за это удивительное событие. Оно еще особеннее, потому что проходит в Лондоне. Это ощущалось хорошим предзнаменованием. Спасибо всем, что проголосовали за меня", — цитирует Кейна Sky Sports.



