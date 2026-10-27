Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча"
Капитан сборной Англии Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" в 2026 году.
Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Лондоне в понедельник, и главную награду вечера Кейн получил из рук легенды бразильского футбола Роналдо.
33-летний нападающий "Баварии" стал первым со времен Майкла Оуэна в 2021 году англичанином, завоевавшим самую престижную индивидуальную награду в футболе.
Кейн выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 73 гола и отдав восемь результативных передач за клуб и сборную во всех соревнованиях. Вместе с "Баварией" Харри выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, а с Англией взял бронзу на Чемпионате Мира.
61 из 73 своих голов в прошлом сезоне Кейн забил за "Баварию" — и это минимум на 19 больше, чем у любого другого игрока среди команд топ-5 европейских лиг.
На сборную Англии пришлись 12 голов Кейна, включая шесть на ЧМ-2026 минувшим летом.
В голосовании на "Золотой мяч" Кейн, также признанный Нападающим Года, опередил занявшего второго место Килиана Мбаппе из "Реала" и оказавшегося на третьей строчке Ламина Ямаля из "Барселоны".
"Вау, я почти лишился дара речи. Во-первых, спасибо France Football и "Золотому мячу" за это удивительное событие. Оно еще особеннее, потому что проходит в Лондоне. Это ощущалось хорошим предзнаменованием. Спасибо всем, что проголосовали за меня", — цитирует Кейна Sky Sports.
27.10.2026 02:30
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Последние комментарии:
Заслуженно!
Сыграй Ямаль ярко на ЧМ и забрал бы лучшего игрока ЧМ, то сложно было бы.
Мбаппе с командой ничего не выиграли, хоть забрал все бутсы мира.
В этом году думаю выбирать победителя зм было тяжелее всего, перевес друг от друга был явно небольшой.
Кейн тащер и командный игрок. Заслужил.
Мбаппе и Ямаль в будущем заберут свое наверное
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Красавчик, заслужил!
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воспитанник Арсенала.
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Отлично, заслуженно, поздравляем!
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Лучший вариант после Хвичи, главное тех двух "самых достойных" прокатили.
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Дно мирового футбола.
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ну бля не выделить такую легенду было непростительно
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Пример идеального нападающего, идеального капитана и хорошего человека, который чтит свою историю, это один из наших - это Харри Кейн!
Легенда мирового футбола, навсегда в истории Тоттенхэма!
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