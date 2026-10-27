Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча"

Харри Кейн Капитан сборной Англии Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" в 2026 году.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в Лондоне в понедельник, и главную награду вечера Кейн получил из рук легенды бразильского футбола Роналдо.

33-летний нападающий "Баварии" стал первым со времен Майкла Оуэна в 2021 году англичанином, завоевавшим самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Кейн выдающимся образом отыграл прошлый сезон, забив 73 гола и отдав восемь результативных передач за клуб и сборную во всех соревнованиях. Вместе с "Баварией" Харри выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии, а с Англией взял бронзу на Чемпионате Мира.

61 из 73 своих голов в прошлом сезоне Кейн забил за "Баварию" — и это минимум на 19 больше, чем у любого другого игрока среди команд топ-5 европейских лиг.

На сборную Англии пришлись 12 голов Кейна, включая шесть на ЧМ-2026 минувшим летом.

В голосовании на "Золотой мяч" Кейн, также признанный Нападающим Года, опередил занявшего второго место Килиана Мбаппе из "Реала" и оказавшегося на третьей строчке Ламина Ямаля из "Барселоны".

"Вау, я почти лишился дара речи. Во-первых, спасибо France Football и "Золотому мячу" за это удивительное событие. Оно еще особеннее, потому что проходит в Лондоне. Это ощущалось хорошим предзнаменованием. Спасибо всем, что проголосовали за меня", — цитирует Кейна Sky Sports.

Харри Кейн





Метки Бавария, Золотой мяч, Кейн, награды, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 27.10.2026 02:30

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Последние комментарии:




  1. yamateh 27.10.2026 03:32 # yamateh
    Заслуженно!
    Сыграй Ямаль ярко на ЧМ и забрал бы лучшего игрока ЧМ, то сложно было бы.
    Мбаппе с командой ничего не выиграли, хоть забрал все бутсы мира.
    В этом году думаю выбирать победителя зм было тяжелее всего, перевес друг от друга был явно небольшой.
    Кейн тащер и командный игрок. Заслужил.
    Мбаппе и Ямаль в будущем заберут свое наверное

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  2. zhanik7 27.10.2026 03:24 # zhanik7
    Красавчик, заслужил!

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  3. wengerrrro 27.10.2026 03:01 # wengerrrro
    воспитанник Арсенала.

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  4. krutoykanonir 27.10.2026 02:56 # krutoykanonir
    Отлично, заслуженно, поздравляем!

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  5. alexomck 27.10.2026 02:55 # alexomck
    Лучший вариант после Хвичи, главное тех двух "самых достойных" прокатили.

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  6. hachidlo 27.10.2026 02:45 # hachidlo
    Дно мирового футбола.

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  7. b84 27.10.2026 02:39 # b84
    ну бля не выделить такую легенду было непростительно

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  8. anabanana94 27.10.2026 02:32 # anabanana94
    Пример идеального нападающего, идеального капитана и хорошего человека, который чтит свою историю, это один из наших - это Харри Кейн!

    Легенда мирового футбола, навсегда в истории Тоттенхэма!

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