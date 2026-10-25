"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

Райан "Манчестер Юнайтд" потерпел разгромное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута".

Главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик отправил своего капитана Бруну Фернандеша в запас, где оказался и Лисандро Мартинес. Карлос Балеба и Ама Диалло заменили Маттейса Де Лигта и Матеуса Кунью.

Относительно победы 3:0 над "Миланом" в Лиге Европы в стартовый состав "вишенок" вернулись Джордже Петрович, Адам Смит, Льюис Кук и Райан.

Матч на "Олд Траффорд" начался с опасного момента "Борнмута", однако Лени Йоро успел прервать во вратарской площади прострел Райана на Эванилсона, которому оставалось подставить ногу.

В дальнейшем хозяева не создавали никаких моментов. Гости смотрелись немного, но предпочтительнее и на 38-й минуте открыли счет. Джастин Клюйверт, исполняя штрафной, выполнил передачу в район дальней штанги, а там оставленный без опеки Райан поразил ближний угол ворот — 0:1.

Не успел прийти в себя, "Юнайтед" пропустил второй гол. Адриен Трюффер забрал мяч у поскользнувшегося Йоро на левом краю штрафной, а затем отдал передачу на границу вратарской под удар Маркуса Тавернье — 0:2.

Второй тайм начался с того, что Эванилсон отправил мяч в ворота Сенне Ламменса, однако третий гол "Борнмута" не был засчитан из-за офсайда.

В дальнейшем "дьяволы" еще несколько раз провалились в обороне и на 71-й минуте, наконец, пропустили третий гол. Эванилсон опередил покинувшего свою штрафную Ламменса и отправил мяч в пустые ворота — 0:3.

Иначе, как катастрофой, ситуацию в "Юнайтед" и не назовешь. "Дьяволы" провалили этот домашний матч, опозорившись перед собственными болельщиками.

"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче





Метки Борнмут, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2026 18:55

Количество просмотров Просмотров: 457

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Последние комментарии:




  1. dexter 25.10.2026 19:06 # dexter
    КОРОЛИ! ИРАОЛЯ! Вот что значит тренер, а не ссыкливый заглот. Любо-дорого смотреть на такую игру. А ведь в тиме куча травмированных, а с начала сезона даже трех месяцев не прошло. ИРАОЛЯ!

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  2. alexomck 25.10.2026 19:06 # alexomck
    Нормальная топ-5, мб Вилла на дистанции подвинет Брайтон или Челси.

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  3. brown-ale 25.10.2026 19:04 # brown-ale
    Каррик все. Более очевидного слива игроками своего тренера еще не видел.

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  4. electric 25.10.2026 19:04 # electric
    Кто ещё так может против этих бистов???

    20.09.2026 | Тур 5: «Борнмут» 0:1 «Ливерпуль»
    17.10.2026 | Тур 7: «Брентфорд» 1:2 «Ливерпуль»
    25.10.2026 | Тур 8: «Ливерпуль» 2:0 «Брайтон»

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  5. sausage 25.10.2026 19:04 # sausage
    Мда, манков реально жалко становится.

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  6. yamateh 25.10.2026 19:04 # yamateh
    делайте что хотите с Карриком, но только после матча с Челси
    ой думаю Челси и с МЮ Каррика обосрется )

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  7. dembo 25.10.2026 19:03 # dembo
    Та за шоооооооооо

    Ну почемууууууу всегда крайними оказыаются ИмПЕРаТОРсИ

    Эти ж сука вы6лядки вксь сезон безвольно играют, но против императорси роследний геморрой из очка фернандеша выдавят.

    Кстати про фернандеша . Ахуенная теория, что если его убрать, то мю поедет. Поехал,да ...
    Каким бы гавнарем фернандеш не был, он хотя бы на индивидуалке моменты создает
    Много создали увальни манчестерские без бруно?
    Я скорее склоняюсь к тому, что без бруно у мю состав ниже среднего.

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  8. dexter 25.10.2026 19:02 # dexter
    миХуйло, ты ниче не попутал с главной новостью?

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  9. nishanbaev 25.10.2026 19:02 # nishanbaev
    Какая шлюха мне тут доказывала топовость Сантоса и Тилеманса? Кто тут был доволен шалавиком и летними трансферами? Сектанты, вы где?

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  10. dexter 25.10.2026 19:01 # dexter
    Мишу не трогать!

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  11. nishanbaev 25.10.2026 19:01 # nishanbaev
    МоМ Арауджо))

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  12. kukuruzko 25.10.2026 19:01 # kukuruzko
    позорники

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  13. sufferwell 25.10.2026 19:00 # sufferwell
    closer, narkot, redman, как ваше очко, чмырдяи?

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