"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"

"Манчестер Юнайтд" потерпел разгромное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута".

Главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик отправил своего капитана Бруну Фернандеша в запас, где оказался и Лисандро Мартинес. Карлос Балеба и Ама Диалло заменили Маттейса Де Лигта и Матеуса Кунью.



Относительно победы 3:0 над "Миланом" в Лиге Европы в стартовый состав "вишенок" вернулись Джордже Петрович, Адам Смит, Льюис Кук и Райан.



Матч на "Олд Траффорд" начался с опасного момента "Борнмута", однако Лени Йоро успел прервать во вратарской площади прострел Райана на Эванилсона, которому оставалось подставить ногу.



В дальнейшем хозяева не создавали никаких моментов. Гости смотрелись немного, но предпочтительнее и на 38-й минуте открыли счет. Джастин Клюйверт, исполняя штрафной, выполнил передачу в район дальней штанги, а там оставленный без опеки Райан поразил ближний угол ворот — 0:1.



Не успел прийти в себя, "Юнайтед" пропустил второй гол. Адриен Трюффер забрал мяч у поскользнувшегося Йоро на левом краю штрафной, а затем отдал передачу на границу вратарской под удар Маркуса Тавернье — 0:2.



Второй тайм начался с того, что Эванилсон отправил мяч в ворота Сенне Ламменса, однако третий гол "Борнмута" не был засчитан из-за офсайда.



В дальнейшем "дьяволы" еще несколько раз провалились в обороне и на 71-й минуте, наконец, пропустили третий гол. Эванилсон опередил покинувшего свою штрафную Ламменса и отправил мяч в пустые ворота — 0:3.



Иначе, как катастрофой, ситуацию в "Юнайтед" и не назовешь. "Дьяволы" провалили этот домашний матч, опозорившись перед собственными болельщиками.



"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче