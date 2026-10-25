"Юнайтед" разгромлен дома "Борнмутом"
"Манчестер Юнайтд" потерпел разгромное домашнее поражение 0:3 от "Борнмута".
Главный тренер "красных дьяволов" Майкл Кэррик отправил своего капитана Бруну Фернандеша в запас, где оказался и Лисандро Мартинес. Карлос Балеба и Ама Диалло заменили Маттейса Де Лигта и Матеуса Кунью.
Относительно победы 3:0 над "Миланом" в Лиге Европы в стартовый состав "вишенок" вернулись Джордже Петрович, Адам Смит, Льюис Кук и Райан.
Матч на "Олд Траффорд" начался с опасного момента "Борнмута", однако Лени Йоро успел прервать во вратарской площади прострел Райана на Эванилсона, которому оставалось подставить ногу.
В дальнейшем хозяева не создавали никаких моментов. Гости смотрелись немного, но предпочтительнее и на 38-й минуте открыли счет. Джастин Клюйверт, исполняя штрафной, выполнил передачу в район дальней штанги, а там оставленный без опеки Райан поразил ближний угол ворот — 0:1.
Не успел прийти в себя, "Юнайтед" пропустил второй гол. Адриен Трюффер забрал мяч у поскользнувшегося Йоро на левом краю штрафной, а затем отдал передачу на границу вратарской под удар Маркуса Тавернье — 0:2.
Второй тайм начался с того, что Эванилсон отправил мяч в ворота Сенне Ламменса, однако третий гол "Борнмута" не был засчитан из-за офсайда.
В дальнейшем "дьяволы" еще несколько раз провалились в обороне и на 71-й минуте, наконец, пропустили третий гол. Эванилсон опередил покинувшего свою штрафную Ламменса и отправил мяч в пустые ворота — 0:3.
Иначе, как катастрофой, ситуацию в "Юнайтед" и не назовешь. "Дьяволы" провалили этот домашний матч, опозорившись перед собственными болельщиками.
"Манчестер Юнайтед" — "Борнмут". Отчет о матче
25.10.2026 18:55
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Последние комментарии:
КОРОЛИ! ИРАОЛЯ! Вот что значит тренер, а не ссыкливый заглот. Любо-дорого смотреть на такую игру. А ведь в тиме куча травмированных, а с начала сезона даже трех месяцев не прошло. ИРАОЛЯ!
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Нормальная топ-5, мб Вилла на дистанции подвинет Брайтон или Челси.
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Каррик все. Более очевидного слива игроками своего тренера еще не видел.
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Кто ещё так может против этих бистов???
20.09.2026 | Тур 5: «Борнмут» 0:1 «Ливерпуль»
17.10.2026 | Тур 7: «Брентфорд» 1:2 «Ливерпуль»
25.10.2026 | Тур 8: «Ливерпуль» 2:0 «Брайтон»
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Мда, манков реально жалко становится.
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делайте что хотите с Карриком, но только после матча с Челси
ой думаю Челси и с МЮ Каррика обосрется )
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Та за шоооооооооо
Ну почемууууууу всегда крайними оказыаются ИмПЕРаТОРсИ
Эти ж сука вы6лядки вксь сезон безвольно играют, но против императорси роследний геморрой из очка фернандеша выдавят.
Кстати про фернандеша . Ахуенная теория, что если его убрать, то мю поедет. Поехал,да ...
Каким бы гавнарем фернандеш не был, он хотя бы на индивидуалке моменты создает
Много создали увальни манчестерские без бруно?
Я скорее склоняюсь к тому, что без бруно у мю состав ниже среднего.
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миХуйло, ты ниче не попутал с главной новостью?
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Какая шлюха мне тут доказывала топовость Сантоса и Тилеманса? Кто тут был доволен шалавиком и летними трансферами? Сектанты, вы где?
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Мишу не трогать!
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МоМ Арауджо))
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позорники
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closer, narkot, redman, как ваше очко, чмырдяи?
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