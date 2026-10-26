Хюрцелер — о поражении от "Ливерпуля": "Только одна команда старалась созидать"

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер раскритиковал "Ливерпуль" за манеру игры против своей команды.

Поведя против "Брайтона" со счетом 2:0 к 21-й минуте, далее "Ливерпуль" предпочел сыграть прагматично.



Поэтому у Хюрцелера осталось ощущение, что большую часть матча "Ливерпуль" просто мешал "Брайтону", не помышляя об атаках, нежели играл сам.



"Думаю, каждый на стадион видел, что только одна команда старалась созидать и старалась выиграть этот матч, за что я должен похвалить своих игроков".



"Думаю, каждый на стадионе, включая вас, чувствует, что это упущенная возможность для нас, потому что мы были в игре не только после гола или голов, которые они забили".



"Мы также имели один-два больших момента до того, как они забили. Думаю, сегодня разница была только в том, что они забили, а мы — нет. Они оформили "клин-шит", потому что хорошо оборонялись с помощью своих центральных защитников и крайних защитников".



"Думаю, они блокировали много ударов. Они действительно хорошо оборонялись в своей штрафной. Нам не хватило такой эффективности. Мы не смогли оформить "клин-шит", потому что совершили простые ошибки и проиграли ряд важных единоборств".



"Но в целом я увидел команду, которая сделала много хороших вещей. Я увидел команду, которая обладает верой в наш подход, которая придерживается плана на матч и никогда не опускает руки. Поэтому я очень расстроен, ведь все мы чувствуем, что упустили возможность здесь сегодня", — цитирует Хюрцелера ESPN.