Мареска: "Мы заслуживали больше от матча против "Виллы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что его команда "заслуживала больше" от проигранного матча против "Астон Виллы".

В субботу прервалась 100-процентная серия "Сити" на старте нового сезона Премьер-Лиги. "Горожане" потерпели поражение 2:1 от "Вилла Парк", пропустив по голу от Николаса Джексона в каждом из таймов.



"Сити" владел мячом 63% времени, совершил 53 касания в чужой штрафной и нанес семь ударов в створ — против двух у соперника. Поэтому у Марески осталось ощущение, что итоговый счет не вполне справедлив.



"Думаю, мы заслуживали больше от этого матча, учитывая количество моментов, созданных нами, и количество моментов, которые мы позволили создать сопернику. Теперь нам нужно немного проанализировать матч".



"Посмотрите, сколько времени мы провели в их штрафной площади. Наверное, иногда вам нужно быть немного точнее на дальней трети поля, стараясь забить голы".



"Мы проиграли, потому что, наверное, были недостаточно эффективны в их штрафной площади".



"Я не вспомню каких-либо других ударов или моментов у них во втором тайме за исключением гола, который мы пропустили после быстрого перехода из обороны в атаку".



"Иногда вы пропускаете гол после ошибки. Но второй гол, как я уже сказал, случился после быстрого перехода, а этого сложно избегать все 45 минут".



"Но мы извлечем урок из этого матча, будем двигаться дальше и постараемся прибавить", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".