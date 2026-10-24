Мареска: "Мы заслуживали больше от матча против "Виллы"
Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска считает, что его команда "заслуживала больше" от проигранного матча против "Астон Виллы".
В субботу прервалась 100-процентная серия "Сити" на старте нового сезона Премьер-Лиги. "Горожане" потерпели поражение 2:1 от "Вилла Парк", пропустив по голу от Николаса Джексона в каждом из таймов.
"Сити" владел мячом 63% времени, совершил 53 касания в чужой штрафной и нанес семь ударов в створ — против двух у соперника. Поэтому у Марески осталось ощущение, что итоговый счет не вполне справедлив.
"Думаю, мы заслуживали больше от этого матча, учитывая количество моментов, созданных нами, и количество моментов, которые мы позволили создать сопернику. Теперь нам нужно немного проанализировать матч".
"Посмотрите, сколько времени мы провели в их штрафной площади. Наверное, иногда вам нужно быть немного точнее на дальней трети поля, стараясь забить голы".
"Мы проиграли, потому что, наверное, были недостаточно эффективны в их штрафной площади".
"Я не вспомню каких-либо других ударов или моментов у них во втором тайме за исключением гола, который мы пропустили после быстрого перехода из обороны в атаку".
"Иногда вы пропускаете гол после ошибки. Но второй гол, как я уже сказал, случился после быстрого перехода, а этого сложно избегать все 45 минут".
"Но мы извлечем урок из этого матча, будем двигаться дальше и постараемся прибавить", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".
24.10.2026 18:00
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