"Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступил "Вилле"

"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

В стартовый состав "вилланов" на этот матч вернулись Мэтти Кэш, Ян Матсен, Бубакар Камара и Йоан Манзамби.



Наставник "горожан" Энцо Мареска восстановил в стартовом составе Марка Гехи, Жереми Доку, Илимана Ндиайе и Эрлинга Холанда, которые заменили Рико Льюиса, Аллана, Фила Фодена и Флойда Самба.



Хозяева весьма дерзко начали матч и уже на шестой минуте открыли счет. Гехи совершил потерю на своей половине поля, и Джон Макгинн сразу же сделал передачу вперед на Николаса Джексона, который ворвался в штрафную по левому краю, обыграл Эллиота Андерсона и поразил ближний угол ворот — 1:0.



"Сити" впервые ответил на 13-й минуте, когда Ндиайе сместился с правого фланга и затем пробил, но Дзион Судзуки сыграл надежно.



Гости полностью забрали себе мяч и принялись штурмовать чужую оборону. На 21-й минуте Райан Шерки был выведен на удар внутри штрафной, но и в этом случае Судзуки выручил свою команду.



А на 28-й минуте "Виллу" спасла уже штанга, приняв на себя удар Ндиайе.



Хозяева отодвинули игру от своих ворот в концовке первого тайма и неплохо начали второй, но на 53-й минуте счет стал равным. Ндиайе ушел от Манзамби на правом фланге и навесил к воротам, где Холанд неотразимо пробил головой — 1:1.



Показалось, что "Вилла" немного дрогнула. На 56-й минуте Йошко Гвардиол едва не вывел "Сити" вперед, но Судзуки перевел его удар в перекладину.



А на 60-й минуте хозяевам удалась атака на скорости, благодаря чему они вновь вышли вперед. Ибраим Мбайе ворвался в штрафную с правого фланга и покатил под удар Джексону — 2:1. Джанлуиджи Доннарумма сыграл крайне неловко в этом эпизоде.



В оставшиеся полчаса матча "Сити" непрерывно давил, но этот натиск крайне редко воплощался в опасные моменты. "Вилла" свою победу удержала.



Обе команды играли в Лиге Чемпионов посреди недели, но "Вилла" оказалась свежее. С лучшей стороны проявил себя Николас Джексон, а вот Джанлуиджи Доннарумма, напротив, стал антигероем матча.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче