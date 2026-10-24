"Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступил "Вилле"
"Манчестер Сити" потерпел первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.
В стартовый состав "вилланов" на этот матч вернулись Мэтти Кэш, Ян Матсен, Бубакар Камара и Йоан Манзамби.
Наставник "горожан" Энцо Мареска восстановил в стартовом составе Марка Гехи, Жереми Доку, Илимана Ндиайе и Эрлинга Холанда, которые заменили Рико Льюиса, Аллана, Фила Фодена и Флойда Самба.
Хозяева весьма дерзко начали матч и уже на шестой минуте открыли счет. Гехи совершил потерю на своей половине поля, и Джон Макгинн сразу же сделал передачу вперед на Николаса Джексона, который ворвался в штрафную по левому краю, обыграл Эллиота Андерсона и поразил ближний угол ворот — 1:0.
"Сити" впервые ответил на 13-й минуте, когда Ндиайе сместился с правого фланга и затем пробил, но Дзион Судзуки сыграл надежно.
Гости полностью забрали себе мяч и принялись штурмовать чужую оборону. На 21-й минуте Райан Шерки был выведен на удар внутри штрафной, но и в этом случае Судзуки выручил свою команду.
А на 28-й минуте "Виллу" спасла уже штанга, приняв на себя удар Ндиайе.
Хозяева отодвинули игру от своих ворот в концовке первого тайма и неплохо начали второй, но на 53-й минуте счет стал равным. Ндиайе ушел от Манзамби на правом фланге и навесил к воротам, где Холанд неотразимо пробил головой — 1:1.
Показалось, что "Вилла" немного дрогнула. На 56-й минуте Йошко Гвардиол едва не вывел "Сити" вперед, но Судзуки перевел его удар в перекладину.
А на 60-й минуте хозяевам удалась атака на скорости, благодаря чему они вновь вышли вперед. Ибраим Мбайе ворвался в штрафную с правого фланга и покатил под удар Джексону — 2:1. Джанлуиджи Доннарумма сыграл крайне неловко в этом эпизоде.
В оставшиеся полчаса матча "Сити" непрерывно давил, но этот натиск крайне редко воплощался в опасные моменты. "Вилла" свою победу удержала.
Обе команды играли в Лиге Чемпионов посреди недели, но "Вилла" оказалась свежее. С лучшей стороны проявил себя Николас Джексон, а вот Джанлуиджи Доннарумма, напротив, стал антигероем матча.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
24.10.2026 16:25
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Последние комментарии:
Заслуженное поражение. Мареска проиграл этот матч опять поставив Энцо и Андерсона без Буадди. Ну это ж очевидно со стороны. Защита и полузащита проходной двор с таким центром. Но нет нужно же потерять несколько матчей и только потом дейтвовать только...
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что я вам про Джексона твердил? чел бистяра, сразу видно по технике, умению обращаться с мячом. по дриблингу среди напов он один из лучших в мире. поправит реализацию у Эмери и без травм станет одним из лучших напов.
что там по Нуньесу кстати? хоть 10 лямов ещё стоит?
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Лысеющий Донарума просто днище. А Эмери гений, самый недооцененный тренер!
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Притормозили ситюков. Норм, норм...
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Мастер класс от мэтра для лысого тренеришки.
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Нормально так Джексон по "старой дружбе" нассал на Залупенцо и Чмореску
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Нормас николя джексон дважды окропил юмореску.
Вопрос времени был отсос ситей. Итак уже очей 6 перебрали.
Эмери на классе унизил сити у себя дома. Это и с пепом было каждый год .
Вся игра сити зависит от доку. Буквально. Если закрыть доку - опасность не создает почти никто!
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Гг оч сильно повезло сыграть против Виллы в начале сезона, когда Эмери ещё только разгонялся. Сегодня Артету просто раскатали бы
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Джяяяк сон!
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первый ОФИЦИАЛЬНЫЙ отсос юмарески в сезоне.
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Николай Жаксон!
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тренеришка и пенсишка наказали(
Источник: https://fapl.ru/posts/125232/?c=1
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