"Сити" потерпел первое поражение в сезоне, уступил "Вилле"

Николас Джексон "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в этом сезоне, уступив в гостях у "Астон Виллы" со счетом 2:1.

В стартовый состав "вилланов" на этот матч вернулись Мэтти Кэш, Ян Матсен, Бубакар Камара и Йоан Манзамби.

Наставник "горожан" Энцо Мареска восстановил в стартовом составе Марка Гехи, Жереми Доку, Илимана Ндиайе и Эрлинга Холанда, которые заменили Рико Льюиса, Аллана, Фила Фодена и Флойда Самба.

Хозяева весьма дерзко начали матч и уже на шестой минуте открыли счет. Гехи совершил потерю на своей половине поля, и Джон Макгинн сразу же сделал передачу вперед на Николаса Джексона, который ворвался в штрафную по левому краю, обыграл Эллиота Андерсона и поразил ближний угол ворот — 1:0.

"Сити" впервые ответил на 13-й минуте, когда Ндиайе сместился с правого фланга и затем пробил, но Дзион Судзуки сыграл надежно.

Гости полностью забрали себе мяч и принялись штурмовать чужую оборону. На 21-й минуте Райан Шерки был выведен на удар внутри штрафной, но и в этом случае Судзуки выручил свою команду.

А на 28-й минуте "Виллу" спасла уже штанга, приняв на себя удар Ндиайе.

Хозяева отодвинули игру от своих ворот в концовке первого тайма и неплохо начали второй, но на 53-й минуте счет стал равным. Ндиайе ушел от Манзамби на правом фланге и навесил к воротам, где Холанд неотразимо пробил головой — 1:1.

Показалось, что "Вилла" немного дрогнула. На 56-й минуте Йошко Гвардиол едва не вывел "Сити" вперед, но Судзуки перевел его удар в перекладину.

А на 60-й минуте хозяевам удалась атака на скорости, благодаря чему они вновь вышли вперед. Ибраим Мбайе ворвался в штрафную с правого фланга и покатил под удар Джексону — 2:1. Джанлуиджи Доннарумма сыграл крайне неловко в этом эпизоде.

В оставшиеся полчаса матча "Сити" непрерывно давил, но этот натиск крайне редко воплощался в опасные моменты. "Вилла" свою победу удержала.

Обе команды играли в Лиге Чемпионов посреди недели, но "Вилла" оказалась свежее. С лучшей стороны проявил себя Николас Джексон, а вот Джанлуиджи Доннарумма, напротив, стал антигероем матча.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче





Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2026 16:25

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Последние комментарии:




  1. newlogin 24.10.2026 16:52 # newlogin
    Заслуженное поражение. Мареска проиграл этот матч опять поставив Энцо и Андерсона без Буадди. Ну это ж очевидно со стороны. Защита и полузащита проходной двор с таким центром. Но нет нужно же потерять несколько матчей и только потом дейтвовать только...

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  2. skydreams 24.10.2026 16:36 # skydreams
    что я вам про Джексона твердил? чел бистяра, сразу видно по технике, умению обращаться с мячом. по дриблингу среди напов он один из лучших в мире. поправит реализацию у Эмери и без травм станет одним из лучших напов.

    что там по Нуньесу кстати? хоть 10 лямов ещё стоит?

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  3. brown-ale 24.10.2026 16:34 # brown-ale
    Лысеющий Донарума просто днище. А Эмери гений, самый недооцененный тренер!

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  4. sausage 24.10.2026 16:33 # sausage
    Притормозили ситюков. Норм, норм...

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  5. sausage 24.10.2026 16:32 # sausage
    Мастер класс от мэтра для лысого тренеришки.

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  6. gucman 24.10.2026 16:31 # gucman
    Нормально так Джексон по "старой дружбе" нассал на Залупенцо и Чмореску

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  7. dembo 24.10.2026 16:31 # dembo
    Нормас николя джексон дважды окропил юмореску.

    Вопрос времени был отсос ситей. Итак уже очей 6 перебрали.

    Эмери на классе унизил сити у себя дома. Это и с пепом было каждый год .

    Вся игра сити зависит от доку. Буквально. Если закрыть доку - опасность не создает почти никто!

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  8. division 24.10.2026 16:30 # division
    Гг оч сильно повезло сыграть против Виллы в начале сезона, когда Эмери ещё только разгонялся. Сегодня Артету просто раскатали бы

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  9. yamateh 24.10.2026 16:28 # yamateh
    Джяяяк сон!

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  10. electric 24.10.2026 16:28 # electric
    первый ОФИЦИАЛЬНЫЙ отсос юмарески в сезоне.

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  11. gameboy 24.10.2026 16:28 # gameboy
    Николай Жаксон!

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  12. kukuruzko 24.10.2026 16:28 # kukuruzko
    тренеришка и пенсишка наказали(

    Источник: https://fapl.ru/posts/125232/?c=1

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