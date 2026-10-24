Алонсо объяснил, почему возглавил "Челси"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо объяснил, почему возглавил лондонский клуб.

Несмотря на слухи о возможном приходе в "Ливерпуль" на место Арне Слота, Алонсо выбрал для продолжения своей карьеры "Челси".



Алонсо признается, что "Челси" обратился к нему в правильный момент времени и произвел хорошее впечатление. Хаби увидел потенциал у "синих".



"Дело в моменте времени. Это было правильное время для меня после Леверкузена, после Мадрида. Я отдохнул и хотел, чтобы у меня было это хорошее ощущение, эта хороший контакт с местом, куда я отправляюсь".



"У меня не было связи с "Челси", но здесь был потенциал, и я подумал, что мы, изменив некоторые вещи, сможем начать совместное путешествие".



"У меня было ощущение, что здесь очень сильный фундамент в плане состава, и с некоторыми обновлениями, некоторыми улучшениями, некоторыми приобретениями мы сможем обладать крепкой командой. Также я понимал, что это будет проект".



"Это не так, что через один год все будет сделано. Мы знали, что это может занять несколько лет, но первый год важен. Мы только начали, но важно чувствовать, что мы сможем совпадать при принятии решений", — сообщил Алонсо Sky Sports.