Фабрегас: "Говорил команде замедлиться в концовке против "Юнайтед"

Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас признался, что попросил свою команду сбавить обороты в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в Италии, лишь в компенсированное время отметившись голом престижа.



По словам Фабрегаса, этот гол престижа "Юнайтед" стал возможен лишь после того, как "Комо" насильно — по требованию Сеска — замедлился.



"Я считаю, что команда сыграла хороший матч с тактической точки зрения. Может быть, я жалею о том, что в заключительные 10 минут я говорил команде замедлиться, потому что на ждет следующий матч, а при счете 4:0 можно и поберечь силы".



"Я сказал Тасосу Давукасу больше не бегать, оставаться по центру, и, возможно, об этом я жалею, потому что обычно я первый, кто подстегивает команду сражаться до конца. Пропущенный гол ранил меня", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.