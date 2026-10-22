Фабрегас: "Говорил команде замедлиться в концовке против "Юнайтед"
Главный тренер итальянского "Комо" Сеск Фабрегас признался, что попросил свою команду сбавить обороты в концовке матча против "Манчестер Юнайтед".
Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в Италии, лишь в компенсированное время отметившись голом престижа.
По словам Фабрегаса, этот гол престижа "Юнайтед" стал возможен лишь после того, как "Комо" насильно — по требованию Сеска — замедлился.
"Я считаю, что команда сыграла хороший матч с тактической точки зрения. Может быть, я жалею о том, что в заключительные 10 минут я говорил команде замедлиться, потому что на ждет следующий матч, а при счете 4:0 можно и поберечь силы".
"Я сказал Тасосу Давукасу больше не бегать, оставаться по центру, и, возможно, об этом я жалею, потому что обычно я первый, кто подстегивает команду сражаться до конца. Пропущенный гол ранил меня", — цитирует Фабрегаса Sky Sports.
22.10.2026 13:00
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Источник: https://fapl.ru/posts/125200/
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