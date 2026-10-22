Кэррик — Фернандешу: "Тактика не имеет значения, если ты не бежишь назад"

Майкл Кэррик Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отреагировал на критику своего капитана Бруну Фернандеша после поражения от итальянского "Комо".

После поражения 4:1 от "Комо" накануне Фернандеш подверг критике тактику Кэррика, выразив мнение, что "Юнайтед" следовало сыграть смелее и больше рисковать.

Фернандеш также высказал претензии насчет модели прессинга, избранной Кэрриком на этот матч Лиги Чемпионов, однако Майкл не может согласиться со своим капитаном, которого он убрал с поля на 67-й минуте.

"Вообще-то, во втором тайме мы применяли наполовину персональный прессинг, и это обернулось для нас пропущенным голом. По какой бы тактике вы ни играли, вам не одержать победу, если вы не будете бежать назад".

"Я сильно разочарован, я расстроен. Я больше, чем расстроен, я по-настоящему зол. Но нужно двигаться дальше. Нужно справиться с тем, что будет дальше, а там посмотрим".

"В данный момент времени нам нужно многое сделать до следующего матча, чтобы подготовить команду, потому что это был сложный вечер для всех. Я должен принести извинения болельщикам", — цитирует Кэррика Sky Sports.





Метки Комо, Кэррик, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2026 09:00

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