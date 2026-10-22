Кэррик — Фернандешу: "Тактика не имеет значения, если ты не бежишь назад"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отреагировал на критику своего капитана Бруну Фернандеша после поражения от итальянского "Комо".

После поражения 4:1 от "Комо" накануне Фернандеш подверг критике тактику Кэррика, выразив мнение, что "Юнайтед" следовало сыграть смелее и больше рисковать.



Фернандеш также высказал претензии насчет модели прессинга, избранной Кэрриком на этот матч Лиги Чемпионов, однако Майкл не может согласиться со своим капитаном, которого он убрал с поля на 67-й минуте.



"Вообще-то, во втором тайме мы применяли наполовину персональный прессинг, и это обернулось для нас пропущенным голом. По какой бы тактике вы ни играли, вам не одержать победу, если вы не будете бежать назад".



"Я сильно разочарован, я расстроен. Я больше, чем расстроен, я по-настоящему зол. Но нужно двигаться дальше. Нужно справиться с тем, что будет дальше, а там посмотрим".



"В данный момент времени нам нужно многое сделать до следующего матча, чтобы подготовить команду, потому что это был сложный вечер для всех. Я должен принести извинения болельщикам", — цитирует Кэррика Sky Sports.