Бруну Фернандеш критикует тактику Кэррика на матч с "Комо"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш раскритиковал тактику своего главного тренера Майкла Кэррика после поражения от "Комо".

В среду "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Комо", первый гол пропустив уже на второй минуте.



Фернандеш, который был заменен Кэрриком во втором тайме, остался недоволен тем, какую стратегию определил Майкл на этот матч Лиги Чемпионов.



"Это не первый раз, когда мы начинаем не с той ноги, и соперник забивает очень рано".



"Не так много давления с мячом, не так много хороших движений с мячом. Не так много было по-нашему".



"Пропуская быстрый гол, мы начинаем матч с пораженческим настроением. От этого сложно избавиться, сложно быть смелыми, держать мяч и что-нибудь созидать. Если мы не способны на это, преодолеть эту ситуацию будет очень сложно".



"Это тренерский штаб решил не использовать персональный прессинг и иногда оставлять пространство сзади, стараясь забрать мяч и выжидать, но иногда эти команды обретают уверенность, когда вы даете им пространство".



"Это должен видеть тренер и его штаб, не я. Иногда нужно быть более смелыми под давлением, рисковать с помощью того, чтобы высоко прессинговать и создавать сопернику дискомфорт".



"Как вы могли видеть в случае с ними, их центральный защитник ходил опекать меня на нашу половину поля. Нам как команде нужно делать это, но мы оказались не в состоянии".



"Когда команда играет через центр с помощью коротких передач, она сможет вам навредить, если вы дадите ей слишком много времени и пространства", — цитирует Фернандеша Evening Standard.