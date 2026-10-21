"Пэлас" попросили перестать использовать живого орла в качестве маскота
Организация по защите животных попросила "Кристал Пэлас" перестать использовать живого орла в качестве маскота.
Соответствующая просьба изложена в письме к исполнительному директору "Пэлас" Шерон Лейси от организации People for the Ethical Treatment of Animals ("Люди за этичное отношение к животным").
С 2024 года маскотом и талисманом "Пэлас" является орел по кличке Феникс, до которого эту роль на протяжении десятилетия исполняла орлица Кайла.
Peta утверждает, что птицы внутри стадиона могут "испугаться, потерять ориентацию и запаниковать", рискуя создать угрозу для себя и для фанатов.
"Белоголовые орлы широко известны как символы свободы. Они заслуживают лучшей участи, нежели быть использованными в качестве развлекательного реквизита для фанатов команды "Пэлас", — цитирует одного из руководителей Peta BBC.
Добавим, "Пэлас" получил прозвище "орлы" только в 1973 году. Ранее лондонский клуб называли "стекольщиками".
21.10.2026 14:00
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Организация по защите животных
Источник: https://fapl.ru/posts/125181/#reply
лол, у пенсов есть защитники
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Предлагаю дружно выступить против убийства орла!
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