"Пэлас" попросили перестать использовать живого орла в качестве маскота

Орел Феникс Организация по защите животных попросила "Кристал Пэлас" перестать использовать живого орла в качестве маскота.

Соответствующая просьба изложена в письме к исполнительному директору "Пэлас" Шерон Лейси от организации People for the Ethical Treatment of Animals ("Люди за этичное отношение к животным").

С 2024 года маскотом и талисманом "Пэлас" является орел по кличке Феникс, до которого эту роль на протяжении десятилетия исполняла орлица Кайла.

Peta утверждает, что птицы внутри стадиона могут "испугаться, потерять ориентацию и запаниковать", рискуя создать угрозу для себя и для фанатов.

"Белоголовые орлы широко известны как символы свободы. Они заслуживают лучшей участи, нежели быть использованными в качестве развлекательного реквизита для фанатов команды "Пэлас", — цитирует одного из руководителей Peta BBC.

Добавим, "Пэлас" получил прозвище "орлы" только в 1973 году. Ранее лондонский клуб называли "стекольщиками".





Метки Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2026 14:00

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  1. largo-winch 21.10.2026 15:25 # largo-winch
    Организация по защите животных

    Источник: https://fapl.ru/posts/125181/#reply

    лол, у пенсов есть защитники

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  2. christina-milian 21.10.2026 15:22 # christina-milian
    Предлагаю дружно выступить против убийства орла!

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