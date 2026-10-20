Де Дзерби: "Выпустил Кулусевски ради фанатов"

Деян Кулусевски Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби признался, что выпустил вингера Деяна Кулусевски на замену против "Ковентри" "ради фанатов".

Накануне вечером "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге за почти пять месяцев, одолев "Ковентри" со счетом 3:1.

В концовке этого матча Де Дзерби заменил Мохаммеда Кудуса, который проявил себя с лучшей стороны, и выпустил Кулусевски.

Для Кулусевски, который, наконец, залечил свое колено, этот матч стал первым за 526 последних дней, и Де Дзерби был рад подарить этот запоминающийся момент домашним трибунам.

"Кудус играл хорошо и мог закончить матч. Я сделал это ради фанатов. Нам нужна была поддержка фанатов. Они были великолепны, и они слишком страдали в последние два-три года", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.





Метки Де Дзерби, Ковентри, Кулусевски, Премьер-Лига, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2026 06:00

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