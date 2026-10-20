Де Дзерби: "Выпустил Кулусевски ради фанатов"
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби признался, что выпустил вингера Деяна Кулусевски на замену против "Ковентри" "ради фанатов".
Накануне вечером "Тоттенхэм" одержал свою первую победу в Премьер-Лиге за почти пять месяцев, одолев "Ковентри" со счетом 3:1.
В концовке этого матча Де Дзерби заменил Мохаммеда Кудуса, который проявил себя с лучшей стороны, и выпустил Кулусевски.
Для Кулусевски, который, наконец, залечил свое колено, этот матч стал первым за 526 последних дней, и Де Дзерби был рад подарить этот запоминающийся момент домашним трибунам.
"Кудус играл хорошо и мог закончить матч. Я сделал это ради фанатов. Нам нужна была поддержка фанатов. Они были великолепны, и они слишком страдали в последние два-три года", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.
20.10.2026 06:00
Просмотров: 276
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии: