Ришарлисон поддержал критику Де Дзерби

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон поддержал критику в адрес главного тренера "шпор" Роберто Де Дзерби.

В летнее трансферное окно у Ришарлисона сорвалось несколько переходов один за другим, включая варианты с "Эвертоном" и "Васко да Гамой".



Ришарлисон угодил в опалу к Де Дзерби и не был включен в заявку "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, что вызвало недоумение у легенды "Эвертона" Данкана Фергюсона, которому довелось поработать с игроком сборной Бразилии в мерсисайдском клубе.



"Такого игрока не оставляют за бортом, только если он не совершил настоящее убийство, ударив тренера по лицу или устроив драку на тренировочном поле", — сообщил в недавнем интервью Фергюсон.



В субботу Ришарлисон поделился в инстаграме этим высказыванием Фергюсона, поддержав точку зрения Данкана.



"Спасибо Данкан Фергюсон, ты прав", — гласит комментарий Ришарлисона.