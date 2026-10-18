Ришарлисон поддержал критику Де Дзерби

Роберто Де Дзерби и Ришарлисон Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон поддержал критику в адрес главного тренера "шпор" Роберто Де Дзерби.

В летнее трансферное окно у Ришарлисона сорвалось несколько переходов один за другим, включая варианты с "Эвертоном" и "Васко да Гамой".

Ришарлисон угодил в опалу к Де Дзерби и не был включен в заявку "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, что вызвало недоумение у легенды "Эвертона" Данкана Фергюсона, которому довелось поработать с игроком сборной Бразилии в мерсисайдском клубе.

"Такого игрока не оставляют за бортом, только если он не совершил настоящее убийство, ударив тренера по лицу или устроив драку на тренировочном поле", — сообщил в недавнем интервью Фергюсон.

В субботу Ришарлисон поделился в инстаграме этим высказыванием Фергюсона, поддержав точку зрения Данкана.

"Спасибо Данкан Фергюсон, ты прав", — гласит комментарий Ришарлисона.





Метки Де Дзерби, Ришарлисон, Тоттенхэм, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2026 09:00

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  1. insomniac 18.10.2026 09:06 # insomniac
    ришарлисон сднил. в этом то Де Дзерби абсолютно прав. а Биг Данк слишком давно его тренировал и не в курсе нынешних возможностей ришарлисона.

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