Фарке: "МЮ не может быть андердогами против "Лидса"

Главный тренер "Лидса" Даниэль Фарке заявил, что "Манчестер Юнайтед" не может считаться андердогами в матче против его команды.

"Юнайтед" отправляется на "Элланд Роуд" в воскресенье с серией из пяти матчей подряд без побед во всех соревнованиях.



Многие, включая легенду английского футбола Алана Ширера, не верят в "Юнайтед" в предстоящем матче, однако Фарке никак не может назвать "Лидс" фаворитом.



"Я не уверен, что мы является фаворитами. Я знаю, как это воспринимается. Мы великолепно стартовали".



"Если вы посмотрите на составы, если вы посмотрите, как долго они тратят на уровне Премьер-Лиги, вы должны будете признать, что они точно не являются андердогами в матче против "Лидса".



"Думаю, если посмотреть на трансферную стоимость игроков и их мастерство, то это все равно очень опасный соперник. Думаю, еще опаснее, когда они приезжают с серией из нескольких матчей без побед".



"Я очень, очень уважительно отношусь к ним, и теперь нам нужно показать свою лучшую игру".



"Форма, как у них, всегда является возможностью. Это слегка похоже на раненого боксера, который может снова завладеть инициативой в бое", — цитирует Фарке Sky Sports.