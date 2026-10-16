Ширер предсказывает "Юнайтед" поражение от "Лидса"

Легенда английского футбола Алан Ширер ожидает, что "Манчестер Юнайтед" потерпит поражение от "Лидса" в ближайшее воскресенье.

"Юнайтед" отправляется на выезд к "Лидсу", не зная побед уже пять матчей кряду с учетом всех соревнований. А на текущей неделе "красные дьяволы" были потрясены выходкой своего защитника Лисандро Мартинеса, который публично раскритиковал руководство клуба.



Поэтому Ширер не видит особых перспектив для "Юнайтед" против соперника, который в прошлый уикенд доставил проблем "Арсеналу", хотя и проиграл.



"Несомненно, мы увидим некоторые изменения в "Манчестер Юнайтед", но я был более чем впечатлен "Лидсом" против "Арсенала" на прошлой неделе. Им слегка не повезло. Они обеспечили "Арсеналу" очень, очень тяжелый матч".



"Поэтому "Манчестер Юнайтед", отправляясь на "Элланд Роуд", заранее знает, что их ждет тяжелый матч против "Лидса", который играет в три или пять защитников".



"Думаю, "Лидс" победит их. "Манчестер Юнайтед" меня не впечатляет. Думаю, у них есть огромные проблемы на поле и за его пределами".



"Я всегда говорил, что происходящее вверху клуба просачивается вниз до поля. Мы наблюдаем это сейчас и наблюдали ранее", — сообщил Ширер BBC.