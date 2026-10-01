7-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 17 октября, пятью поединками стартует 7-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Эвертон" — одна из трех команд, которые еще не познали горечи поражений в этом сезоне Премьер-Лиги (также "Манчестер Сити" и "Брентфорд"). "Челси" забил пять голов в первые пять минут своих матчей в этой кампании английского первенства. В девяти последних выездах к "ирискам" в рамках чемпионата "синие" одержали лишь одну победу (2 ничьи, 6 поражений) и семь раз даже не забивали.



"Эвертону" предстоит оценить готовность защитника Виталия Миколенко. Кристиан Нергор надеется сыграть свои первые минуты за клуб.



"Челси" на три месяца лишился своего капитана Риса Джеймса, который перенес операцию на колене. Также травмирован Джейми Гиттенс. Ветеран Джордан Хендерсон должен сохранить место в старте после своего дубля против "Брентфорда".



БРЕНТФОРД — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Брентфорда" четыре ничейных результата в пяти последних матчах Премьер-Лиги (1 победа). Поражением 0:3 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд "Ливерпуль" прервал свою серию из трех поединков чемпионата кряду без единого пропущенного гола. В прошлом сезоне "красным" не удалось одолеть "пчел" ни дома, ни на выезде.



"Брентфорд" устроит фитнес-тест для Янника Шустера, Натана Коллинса, Миккеля Дамсгора и Кевина Шаде, но Джош Дасилва, Антони Миламбо и Кайе Фуро точно не сыграют.



В лазарете "Ливерпуля" остаются Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике, а Райан Гравенберх отбывает дисквалификацию. Вопрос о готовности Доминика Собослаи, Коди Гакпо и Александера Исака будет решаться в последний момент.



ФУЛХЭМ — ХАЛЛ 17:00



"Фулхэм" находится на самом дне Премьер-Лиги, не выиграв ни одного из шести своих первых матчей. "Халл" не знает побед уже четыре поединка чемпионата кряду, но на этом отрезке потерпел только одно поражение (3 ничьи). "Тигры" лишь однажды одолели "дачников" в шести последних встречах (1 ничья, 4 поражения).



Капитан "Фулхэма" Том Кэрни остается под наблюдением медиков. Энтони Робинсон и Хуго Ларссон под вопросом.



Защитник "Халла" Нобель Менди пропустит пару недель с травмой паха. Также недоступны Мохамед Али-Чо, Люка Гурна-Дуат, Мэтт Таргетт, Джек Батленд, Элиот Матазо, Ильяс Анса, Дарко Гьяби и Чарли Хьюз.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — ИПСВИЧ 17:00



Поражение 2:4 от ПСЖ в Лиге Чемпионов посреди недели прервало 100-процентную серию "Манчестер Сити" в новом сезоне. "Ипсвич" пропускал в каждом из 25 последних поединков Премьер-Лиги (всего 62 гола пропущено). В сезоне 2024/25 "горожане" выиграли обе встречи с "трактористами" с общим счетом 10:1.



Полузащитник "Сити" Фил Фоден возвращается после трехматчевой дисквалификации. В лазарете — пусто.



У "Ипсвича" закончил отбывать свою дисквалификацию вингер Абдул Фатаву.



НЬЮКАСЛ — АСТОН ВИЛЛА 19:30



"Ньюкасл" потерпел два поражения с одинаковым счетом 4:1 в трех последних матчах Премьер-Лиги. "Астон Вилла" пропускала ровно по два гола в каждом из трех последних поединков чемпионата. "Сороки" выиграли четыре из пяти последних домашних встреч с "вилланами" (1 поражение).



"Ньюкасл" снова может рассчитывать на выздоровевших Дэна Берна, Жоэлинтона и Уильяма Осулу, но Юэн Жауэн, Тино Ливраменто, Джейкоб Рэмси и Энтони Эланга все еще травмированы.



Защитник "Виллы" Маттео Руджери пропустит более месяца с повреждением задней поверхности бедра. Не сыграют и Ян Матсен с Амаду Онана.