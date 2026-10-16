Стали известны "неопровержимые доказательства" по апелляции "Сити"

Стали известны подробности "неопровержимых доказательств", с помощью которых "Манчестер Сити" собирается добиться оправдания по делу о финансовых нарушениях.

В конце сентября исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано сообщил персоналу и игрокам, что у клуба есть "неопровержимые доказательства" своей невиновности.



Соответствующие доводы были изложены в апелляции, которую "Сити" подал на обвинительное заключение независимой комиссии Премьер-Лиги.



Дата рассмотрения апелляции "Сити" пока не утверждена, однако по правилам Премьер-Лиги это надлежит сделать в течение 12 недель, что устанавливает дедлайн на 21 января.



Напомним, независимая комиссия обнаружила, что "Сити" искусственно завысил свои доходы с 2009 по 2018 год на 830 миллионов фунтов с помощью фиктивных спонсорских контрактов, которые фактически финансировал владелец "горожан" шейх Мансур.



"Сити" настаивает на том, что обвинительный приговор в отношении клуба был вынесен исключительно с помощью изучения комиссией утечек электронной почты, без привлечения свидетелей, а все предоставленные "горожанами" доказательства были отвергнуты.



"Сити" обнаружил "фундаментальные ошибки" в оригинальных слушаниях, которые проходили в 2024 году, поэтому хочет добиваться полного пересмотра дела, сообщает The Telegraph.



"Сити" настаивает, что спонсорские контракты финансировались не шейхом Мансуром, а правительством Абу-Даби, что не является нарушением правил.



"Сити" также будет опираться на вердикт Спортивного арбитражного суда в 2020 году. CAS тогда подтвердил, что клуб с "Этихад" не получал деньги от шейха Мансура.