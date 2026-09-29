Босс "Сити" обвинил Премьер-Лигу в "теории заговора" против его клуба

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано обвинил Премьер-Лигу в "теории заговора" против своего клуба.

Во вторник Премьер-Лига подтвердила, что независимая комиссия признала вину "Сити" доказанной по всем обвинениями насчет финансовых нарушений.



Комиссия пришла к выводу, что за девять сезонов "Сити" незаконно получил от владеющего клубом шейха Мансура 830.69 млн. фунтов через фиктивные спонсорские контракты.



В ответ на это Сориано разослал игрокам и персоналу "Сити" видеосообщение, в котором пообещал "защищать клуб".



"Я хочу поделиться некоторой информацией насчет дисциплинарного процесса между "Манчестер Сити" и Премьер-Лигой. Был опубликован документ с отрицательным для наших интересов заключением комиссии Премьер-Лиги".



"Я хочу объяснить, что именно это означает, каковы следующие шаги, как мы собираемся защищать клуб и в конце концов быть оправданными в этом процессе".



"Это настолько затянулось, что будет важно напомнить себе о том, что все дело Премьер-Лиги держится на одном ложном предположении: о том, что личные деньги владельца были каким-то секретным образом вложены в клуб через некоторых спонсоров из Абу-Даби".



"Это просто неправда. Комиссии Премьер-Лиги были предоставлены неопровержимые доказательства того, что это не могло произойти и не происходило".



"Эти доказательства включают в себя банковские выписки, денежные переводы, свидетельские показания и все необходимое, чтобы однозначно показать, что деньги пришли не от владельца".



"Все остальные ложные обвинения, которые нам предъявляют и которые агрессивно продвигают, исходят от одного простого, центрального и совершенно ложного предположения".



"К нашему удивлению и удивлению наших юристов, после почти двух лет комиссия вынесла заключение, которое поддерживает теорию заговора Премьер-Лиги".



"Чтобы сделать это и прийти к явно неверному выводу, заключение должно было проигнорировать обширные свидетельства, предоставленные клубом".



"Теперь наши юристы подадут апелляцию, указав на то, что заключение содержит явные существенные ошибки в области права, принципов и фактов, а также является необоснованным", — говорит Сориано.