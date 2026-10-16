"Лидс" договорился с Фарке о новом контракте

"Лидс" достиг принципиальной договоренности со своим главным тренером Даниэлем Фарке о новом контракте до 2029 года.

По информации The Athletic, "Лидсу" и Фарке все еще предстоит согласовать ряд деталей, прежде чем сделка будет заключена, но принципиально стороны уже договорились.



Действующий контракт Фарке истекает в конце этого сезона. Со старта кампании Даниэль неоднократно говорил, что не отвлекается на размышления о своем будущем и имеет еще "более чем достаточно" времени.



Фарке возглавил "Лидс" в июле 2023 и в своем первом сезоне достиг финала плей-офф Чемпионшипа. Однако там "белые" проиграли и смогли достичь Премьер-Лиги только год спустя.



В прошлом сезоне "Лидс" занял 14-е место в Премьер-Лиге, завершив кампанию лишь с пятью поражениями в 25 заключительных матчах. С 1 декабря 2025 "белые" набрали 45 очков, и это шестой лучший результат в дивизионе за этот период.