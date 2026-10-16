Артета отреагировал на сокращение персонала в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на планы своего клуба по сокращению персонала.

На днях стало известно, что "Арсенал" принял решение сократить 60 сотрудников — менее 10 процентов от общего количества персонала.



Это случилось спустя считанные дни, как Артета заключил с "Арсеналом" новый контракт, благодаря чему его зарплата выросла до 20 миллионов фунтов.



"Арсенал" решил прибегнуть к сокращению персонала для снижения своих стремительно растущих расходов, и Артете было сказано, что эта непопулярная мера поможет клубу быть успешным.



"Во-первых, это вопрос не ко мне. Мне объяснили, что внутри были проведены аудит и анализ с намерением всегда развиваться и становиться лучше".



"Нужно принять ряд решений, расставить людей на правильные роли, а также продолжать инвестировать, чтобы достичь того успеха, которого мы хотим достичь. Так мне объяснили".



"Разумеется, я не являюсь подходящим человеком, чтобы ответить на этот вопрос. Это точно. Надеюсь, все проявят уважение к этому", — цитирует Артету The Independent.