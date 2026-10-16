Артета отреагировал на сокращение персонала в "Арсенале"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отреагировал на планы своего клуба по сокращению персонала.

На днях стало известно, что "Арсенал" принял решение сократить 60 сотрудников — менее 10 процентов от общего количества персонала.

Это случилось спустя считанные дни, как Артета заключил с "Арсеналом" новый контракт, благодаря чему его зарплата выросла до 20 миллионов фунтов.

"Арсенал" решил прибегнуть к сокращению персонала для снижения своих стремительно растущих расходов, и Артете было сказано, что эта непопулярная мера поможет клубу быть успешным.

"Во-первых, это вопрос не ко мне. Мне объяснили, что внутри были проведены аудит и анализ с намерением всегда развиваться и становиться лучше".

"Нужно принять ряд решений, расставить людей на правильные роли, а также продолжать инвестировать, чтобы достичь того успеха, которого мы хотим достичь. Так мне объяснили".

"Разумеется, я не являюсь подходящим человеком, чтобы ответить на этот вопрос. Это точно. Надеюсь, все проявят уважение к этому", — цитирует Артету The Independent.





Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2026 20:00

Количество просмотров Просмотров: 690

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 16.10.2026 20:19 # redwhitegun
    Ну конечно, после таких инвестиций нужно чем то жертвовать. Это 115м похуй)

    (ответить)

  2. hammersmith 16.10.2026 20:18 # hammersmith
    что внутри были были

    Источник: https://fapl.ru/posts/125088/

    Сразу затрясся пидор

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: