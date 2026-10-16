Лисандро Мартинес задумал уйти из МЮ бесплатно

Лисандро Мартинес Защитник Лисандро Мартинес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.

Накануне у Мартинеса состоялась встреча с руководством "Юнайтед", и стороны обсудили скандальное интервью Лисандро после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов парой дней ранее.

Несмотря на то, что этот конфликт был исчерпан, и Мартинес отделался штрафом, долгосрочные перспективы Лисандро в "Юнайтед" выглядят крайне сомнительно, сообщает The Sun.

Контракт Мартинеса рассчитан до июня 2026, и 28-летний аргентинец не хочет, чтобы "Юнайтед" пользовался своей опцией по его продлению на 12 месяцев, не говоря уже о новой сделке.

Мартинес хотел уйти из "Юнайтед" еще минувшим летом, надеясь последовать за своим другом Кристианом Ромеро в "Атлетико", однако "красные дьяволы" так и не дождались устраивающего предложения по Лисандро.





Метки Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2026 16:00

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  1. nishanbaev 16.10.2026 16:12 # nishanbaev
    4:19 я хачу тлафеи, блатишечки

    4:20 Мартинес хотел уйти из "Юнайтед" еще минувшим летом, надеясь последовать за своим другом Кристианом Ромеро в "Атлетико"

    Источник: https://fapl.ru/posts/125084/

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  2. quavo 16.10.2026 16:05 # quavo
    А схуя, продлить его на 12 месяцев и продать за бабки, а то них себе. Но думается придет норм коуч и херас два , продлит еще

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