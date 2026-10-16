Лисандро Мартинес задумал уйти из МЮ бесплатно

Защитник Лисандро Мартинес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.

Накануне у Мартинеса состоялась встреча с руководством "Юнайтед", и стороны обсудили скандальное интервью Лисандро после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов парой дней ранее.



Несмотря на то, что этот конфликт был исчерпан, и Мартинес отделался штрафом, долгосрочные перспективы Лисандро в "Юнайтед" выглядят крайне сомнительно, сообщает The Sun.



Контракт Мартинеса рассчитан до июня 2026, и 28-летний аргентинец не хочет, чтобы "Юнайтед" пользовался своей опцией по его продлению на 12 месяцев, не говоря уже о новой сделке.



Мартинес хотел уйти из "Юнайтед" еще минувшим летом, надеясь последовать за своим другом Кристианом Ромеро в "Атлетико", однако "красные дьяволы" так и не дождались устраивающего предложения по Лисандро.