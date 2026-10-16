Лисандро Мартинес задумал уйти из МЮ бесплатно
Защитник Лисандро Мартинес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.
Накануне у Мартинеса состоялась встреча с руководством "Юнайтед", и стороны обсудили скандальное интервью Лисандро после поражения 2:0 от "Атлетико" в Лиге Чемпионов парой дней ранее.
Несмотря на то, что этот конфликт был исчерпан, и Мартинес отделался штрафом, долгосрочные перспективы Лисандро в "Юнайтед" выглядят крайне сомнительно, сообщает The Sun.
Контракт Мартинеса рассчитан до июня 2026, и 28-летний аргентинец не хочет, чтобы "Юнайтед" пользовался своей опцией по его продлению на 12 месяцев, не говоря уже о новой сделке.
Мартинес хотел уйти из "Юнайтед" еще минувшим летом, надеясь последовать за своим другом Кристианом Ромеро в "Атлетико", однако "красные дьяволы" так и не дождались устраивающего предложения по Лисандро.
16.10.2026 16:00
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4:19 я хачу тлафеи, блатишечки
4:20 Мартинес хотел уйти из "Юнайтед" еще минувшим летом, надеясь последовать за своим другом Кристианом Ромеро в "Атлетико"
Источник: https://fapl.ru/posts/125084/
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А схуя, продлить его на 12 месяцев и продать за бабки, а то них себе. Но думается придет норм коуч и херас два , продлит еще
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