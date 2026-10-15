Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

"Манчестер Сити" красиво ответил на все нападки со стороны болельщиков "Ливерпуля", "Челси" разгромил "Борнмут", а "Арсенал" не без труда обыграл "Лидс". Об этом и не только — в традиционных итогах очередного тура в английской Премьер-Лиге.





Триумф "Сити" порождает острые вопросы



То, как именно "Манчестер Сити" одержал победу над "Ливерпулем", стало поводом как для торжества, так и для новых нападок. Гостевые болельщики на "Энфилде", радостно размахивавшие надувными бананами, могли позволить себе насмешки над оппонентами. Почему бы не насладиться этим победным танцем, пока музыка еще играет?



То же касалось и игроков "Сити": им пришлось выступать в атмосфере сгустившихся туч, но они, наконец, смогли сосредоточиться на футболе, отбросив в сторону юридические споры и мысли о неопределенном будущем. Однако, если смотреть шире, зрелище того, как обвиняемый более чем по сотне пунктов клуб громит такого соперника, как "Ливерпуль", вызывало глубокий дискомфорт.



Репутация сезона Премьер-Лиги и сам продукт серьезно пострадали, и так будет продолжаться, пока ситуация не разрешится. События на "Энфилде" должны лишь ускорить поиск решения. Крики "мошенники", раздававшиеся всякий раз, когда игроки "Сити" — уже обеспечив себе победу — пасовали мяч, наверняка, будут звучать и на других стадионах. Энцо Мареска назвал проблемы своего клуба лишь "шумом", но победа его команды ничуть не помогла этот шум утихомирить.



Революция Ираолы пока не набрала обороты



Перестройка "Ливерпуля" под руководством Андони Ираолы потребует времени и терпения. В матче против "Манчестер Сити" команда продемонстрировала огромный настрой и решимость, однако в игре все еще ощущалась сырость и нехватка лоска.



Ираола стремился к тому, чтобы его игроки действовали агрессивно, прессингуя соперника и усиливая любые сомнения, закрадывающиеся в умы футболистов "Сити". В первом тайме эта задача была в основном выполнена. Шквал моментов в начале второй половины встречи заставил "Сити" пошатнуться, но удаление Райана Гравенберха перечеркнуло все усилия. Из-за отсутствия Александера Исака и Коди Гакпо "Ливерпулю" не хватило класса, чтобы нанести решающий удар.



Льюис Кумас неплохо справился с ролью "возмутителя спокойствия", вынужденно играя на позиции центрального нападающего. Виктор Муньос продолжает излучать энергию, но именно от Брадли Барколя и Флориана Вирца — игроков, за которых заплатили почти 240 миллионов фунтов — ждут остроты в атаке. Барколя можно оправдать тем, что он новичок, а разговоры о Вирце уже граничат с футбольными клише. Когда Гравенберх покинул поле, и в полузащите потребовался Трей Ньони, все взгляды неизбежно устремились на немецкого плеймейкера.



Саж берет верх над Гласнером не без доли везения



Пьер Саж уже во второй раз в этом сезоне стал свидетелем победы своей команды в матче Премьер-Лиги, несмотря на то, что игра "Кристал Пэлас" была далека от идеала. Французский специалист честно признал, что в матче против "Ноттингем Форест" им немного повезло.



Обыграв Оливера Гласнера в возвращении того на "Селхерст Парк", Саж теперь готовится к собственной встрече с бывшим клубом — "Лионом" — в рамках Лиги Европы, которая состоится в четверг. Он прекрасно понимает, что "Пэлас" необходимо надежнее действовать в обороне. В состав вернется Аксель Дисаси, отбывший дисквалификацию в матче с "Форест", хотя француз и пропустит предстоящий выезд к "Брайтону".



"Ненормально допускать столько опасных моментов у своих ворот", — отметил Саж, комментируя первые 40 минут матча с "Форест", когда Вальтер Бенитес совершил серию отличных сейвов. "Нам нужна стабильность, но после перерыва на сборные это хороший результат, который поможет нам в будущих матчах".



Мадуэке блистает, пока Артета идет на риск



Одной из главных тем для обсуждения среди болельщиков "Арсенала" перед матчем с "Лидсом" был вопрос о том, кого Микель Артета выставит на левый фланг атаки в отсутствие травмированного Христоса Цолиса. Выбор пал на Нони Мадуэке, и английский вингер — ранее оставшийся без вызова в сборную — сумел доказать свою состоятельность.



"Он заслужил этот шанс и воспользовался им", — сказал Артета об игроке, который действовал на непривычной для себя позиции, но чья взрывная скорость оказалась непосильным испытанием для защитников "Лидса" Джеймса Джастина и Джейдена Богла. Подачи Мадуэке также неизменно таили в себе угрозу: он стал лидером матча по количеству созданных моментов (3) и касаний мяча в штрафной площади (8).



Это отличные новости для футболиста, который, казалось, начал терять позиции как в клубе, так и на международной арене. В то же время ситуация обнажила проблему ограниченности атакующих ресурсов Артеты после лета, в течение которого переднюю линию усилил лишь Цолис. "Арсенал" пошел на риск с Мадуэке, и ставка сыграла. Но сколько еще подобных рискованных решений придется принять клубу по ходу долгого и трудного сезона?



Несгибаемые "трактористы" демонстрируют характер



После шести матчей "Ипсвич" идет с опережением графика набора очков, необходимых для сохранения прописки в дивизионе. Гари О'Нил — современный специалист по спасению команд в Премьер-Лиге — привил "трактористам" ту неуступчивость, которой им недоставало, когда Киран Маккенна выводил их в элиту два года назад.



Новый тренер "Ипсвича" проявил и решительность: после победы над "Кристал Пэлас" он усадил в запас летнего новичка Кьелла Шерпена, предпочтя тому проверенного Кристиана Уолтона. И хотя "сухой" матч в Премьер-Лиге команде пока так и не удался, с опытным голкипером в воротах оборона выглядит увереннее.



Количество пропущенных мячей, наверняка, беспокоит О'Нила — больше пропустили лишь две команды дивизиона, — однако выносливость его подопечных не может не радовать. "Ипсвич" уже трижды вырывал победу, забивая решающий гол после 90-й минуты. Вряд ли на такой стратегии можно строить долгосрочный успех, но она свидетельствует о том, что у команды есть бойцовский дух.



Бодрое начало — залог успеха "синих"



В пяти из шести матчей текущего сезона "Челси" забивал гол в первые 10 минут. Хаби Алонсо утверждает, что эти резвые старты — не его заслуга, однако у Моргана Роджерса иное мнение на этот счет, сложившееся после победы над "Борнмутом" со счетом 5:1.



"Я связываю это с установками тренера", — сказал Роджерс. — "Он умеет нас завести, настроить на нужный лад. Мы всегда стремимся с первых минут действовать активно и агрессивно. Важно хорошо начать и выйти вперед. Во многих матчах, особенно домашних, мы побеждали именно благодаря ранним голам — это ценное качество. Нужно продолжать в том же духе".



"Ковентри" одерживает долгожданную домашнюю победу



Если кому-то нужны доказательства того, что лучшая защита — это нападение, Фрэнк Лэмпард может открыть запись этого матча на платформе Wyscout. "Ковентри" выбрался из зоны вылета и взлетел на 14-е место. Эта вторая победа подряд наглядно продемонстрировала преимущества готовности главного тренера балансировать между риском и возможной выгодой.



В случае победы "Ньюкасл" мог бы подняться на четвертое место в таблице, но, несмотря на упущенные моменты, поражение выглядело закономерным. Как отметил главный тренер команды Маттиас Яйссле: "Были моменты у обеих штрафных площадок, где нам нужно было действовать лучше и увереннее. Именно такие мелочи зачастую и решают исход игры".



Несмотря на многочисленные летние трансферы, команда "Ковентри" демонстрирует удивительную сплоченность после 18 успешных месяцев под руководством Лэмпарда, увенчавшихся триумфом в Чемпионшипе. Это чувство единства подчеркнул и сам Джек Рудони: забив пенальти, он поднял футболку, продемонстрировав надпись: "Поправляйся скорее, бабуля".



Бабушка Рудони попала в больницу после сердечного приступа. "Он замечательный парень", — сказал Лэмпард. — "Я поддерживал его в этой ситуации. Он очень близок со своей семьей. Поэтому я рад, что он смог подарить им этот момент".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru