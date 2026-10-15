Ираола пока не знает, вернутся ли Собослаи, Гакпо и Исак к "Брентфорду"

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола пока не знает, вернутся ли его ключевые игроки Доминик Собослаи, Коди Гакпо и Александер Исак к матчу Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.

Все трое перечисленных игроков пропустили поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге в минувшее воскресенье и победу 3:6 над ЛАСКом в Лиге Чемпионов накануне.



Собослаи, Гакпо и Исак пока не возобновили тренировки в общей группе, поэтому решение об их поездке в Лондон будет приниматься в последний момент.



"Пока слишком рано говорить. Нас все еще ждет тренировка завтра".



"Разумеется, они не были готовы к вечеру среды, поэтому подождем и посмотрим".



"Пока еще слишком рано, но они не были готовы к предыдущим матчам, так что я оставлю эту дверь открытой".



"Особенно в этот период, когда вы играете кажды три дня, вам нужно больше игроков, и именно поэтому мы слегка изменили свой состав вчера".



"На выходных нам снова потребуются изменения, как и через три дня после. В данный момент нам нужен каждый здесь или там, поэтому им нужно быть готовыми", — цитирует Ираолу Sky Sports.