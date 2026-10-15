Мареска не разговаривал с Гвардиолой перед матчем против ПСЖ

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что не виделся и не разговаривал со своим предшественником Хосепом Гвардиолой до матча Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

В конце сентября Гвардиола, покинувший "Сити" минувшим летом после 10 сезонов в клубе, выразил свою поддержку бывшему клубу, который был признан виновным в финансовых нарушениях.



Как и ожидалось, Гвардиола дополнительно поддержал "Сити", посетив "Этихад" накануне вечером, о чем Мареску спросили после поражения 2:4.



"Последний раз я разговаривал с Пепом после матча против "Манчестер Юнайтед", я не разговаривал с ним с тех пор".



"Я пока не видел его. Наверное, он подойдет сейчас. Но нам пока не удалось поговорить", — цитирует Мареску Sky Sports.