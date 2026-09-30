Гвардиола выразил поддержку "Сити"

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на признание "горожан" виновными в финансовых нарушениях.

Накануне было официально подтверждено, что независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным по всем пунктам обвинений насчет финансовых нарушений.



Как многие отмечают, Гвардиола очень удачно покинул "Сити" минувшим летом после 10 сезонов работы, уступив свое место Энцо Мареске.



Однако сейчас Гвардиола прервал свое молчание и поддержал позицию "Сити", который подает апелляцию и всячески отрицает свою вину.



"Я бы хотел, чтобы каждый фанат "Манчестер Сити" по всему миру знал, что я здесь — и еще больше, чем когда-либо".



"Я поддерживаю, всегда поддерживал и всегда буду поддерживать свой клуб, своего владельца, своего президента, Феррана (Сориано, исполнительного директора), игроков, персонал, Энцо и вас, уникальных болельщиков".



"Позвольте мне прояснить: мы преодолеем это вместе. Я люблю всех вас", — написал Гвардиола в инстаграме.