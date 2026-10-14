"Арсенал" сократит 60 сотрудников

Персонал "Арсенала" был уведомлен о намерении клуба сократить 60 сотрудников в рамках оптимизации расходов.

В прошлом месяце стало известно, что "Арсенал" нанял консалтинговую фирму Boston Consulting Group для аудита расходов клуба.



Тогда же сообщалось, что персонал "Арсенала" опасается сокращений, и сейчас эти опасения подтвердились, передает The Telegraph.



В среду утром исполнительный директор "Арсенала" Ричард Гарлик во время видеозвонка сообщил персоналу о предстоящей волне сокращений, которые прежде всего коснутся сотрудников, напрямую не связанных с работой с футболистами первой и женской команд, а также академии.



Несмотря на свои успехи на футбольном поле, "Арсенал" седьмой год кряду остается убыточным, а операционные расходы клуба всего за один сезон взлетели со 148 до 201 миллиона фунтов.



Кроме того, "Арсенал" лишь на прошлой неделе заключил новый четырехлетний контракт со своим главным тренером Микелем Артетой, который теперь получает около 20 млн. фунтов в год.



Добавим, в данный момент у "Арсенала" около 800 сотрудников, поэтому сокращению подвергнется менее 10 процентов персонала.