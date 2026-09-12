"Арсенал" нанял консультантов для аудита расходов клуба

Микель Артета "Арсенал" нанял консультантов со стороны, чтобы проанализировать растущие расходы клуба.

В прошлом сезоне "Арсенал" впервые за 22 года выиграл Премьер-Лигу и достиг финала Лиги Чемпионов, однако в лондонском клубе хотят, чтобы успех сопутствовал им не только на футбольном поле, но и в бизнесе.

Как сообщает Daily Mail, консалтинговая фирма в сфере управления Boston Consulting Group уже три месяца анализирует операционную деятельность "Арсенала", которая напрямую не связана с футболом.

В данный момент у "Арсенала" есть около 800 сотрудников, и хотя каких-либо решений пока не принято, в клубе опасаются, что по результатам аудита последует волна сокращений персонала.





Метки Арсенал

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2026 00:05

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