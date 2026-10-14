Арбелоа оштрафован на 25,000 фунтов
Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа избежал дисквалификации за критику судейства после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, после ничьей 1:1 против "Юнайтед" в прошлом месяце Арбелоа посетовал, что арбитры не дали "красным дьяволам" проиграть и свистели все фолы в пользу соперника "Фулхэма".
Публично усомнившись в непредвзятости рефери, Арбелоа нарушил правила. Альваро согласился с соответствующими обвинениями, которые были выдвинуты в его адрес.
В конце концов FA оштрафовала Арбелоа на 25,000 и вынесла предупреждение, однако дисквалификации испанский специалист избежал.
14.10.2026 14:00
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