Арбелоа оштрафован на 25,000 фунтов

Главный тренер "Фулхэма" Альваро Арбелоа избежал дисквалификации за критику судейства после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, после ничьей 1:1 против "Юнайтед" в прошлом месяце Арбелоа посетовал, что арбитры не дали "красным дьяволам" проиграть и свистели все фолы в пользу соперника "Фулхэма".



Публично усомнившись в непредвзятости рефери, Арбелоа нарушил правила. Альваро согласился с соответствующими обвинениями, которые были выдвинуты в его адрес.



В конце концов FA оштрафовала Арбелоа на 25,000 и вынесла предупреждение, однако дисквалификации испанский специалист избежал.