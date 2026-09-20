Арбелоа: "Арбитры не дали "Юнайтед" проиграть"

Наставник "Фулхэма" Альваро Арбелоа обвинил арбитров, что те помогли "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в матче против его команды.

Гол Матеуса Куньи на 89-й минуте позволил "Юнайтед" вырвать ничью 1:1 в гостях у "Фулхэма" в воскресенье.



Всего лишь за 35 секунд до гола Куньи в пользу "Юнайтед" был назначен штрафной за фол на Харри Магуайре возле центральной линии поля.



Арбелоа чувствует, что арбитры за уши тянули "Юнайтед", словно пытаясь загладить свою вину за ошибочно засчитанный гол Эрлинга Холанда в дерби против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.



"Все фолы свистели в их пользу. Вы видели, что перед их голом был зафиксирован фол на Магуайре — парне, который весит 100 килограмм. Каждое решение было в их пользу".



"А я знал. Я знал, что после матча против "Манчестер Сити" они не дадут "Манчестер Юнайтед" проиграть здесь. Мы заслуживали чуть больше".



"Мы были так близки. Очень, очень близки. Нам снова немного не повезло. Мы знали, что нам будет сложно против этой большой команды".



"Мы также знали, что случилось на прошлой неделе. Мы видели, что арбитры делали весь матч, так что это был сложный матч. И нам не повезло", — сообщил Арбелоа Sky Sports.