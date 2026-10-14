Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ

В среду, 14 октября, "Манчестер Сити" проведет свой второй матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против действующего победителя турнира в лице французского ПСЖ.

В минувший уикенд "Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" в Премьер-Лиге со счетом 0:3, отреагировав этим на прогремевший скандал с финансовыми нарушениями.



Матч против ПСЖ станет первым домашним с момента этого скандала, и даже Хосеп Гвардиола собирается посетить "Этихад" в среду вечером, чтобы выразить свою поддержку "Сити".



Пока что "Сити" выиграл все свои матчи в этом сезоне, включая победу 0:2 над "Порту" в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов. ПСЖ тоже успешно стартовал в элитном европейском турнире, разгромив "Слован" (6:1), но в Лиге 1 забуксовал и сейчас занимает там только шестое место.



- Это будет девятая встреча "Сити" и ПСЖ, и на счету "горожан" четыре победы (2 ничьи, 2 поражения).



- "Сити" не проиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против ПСЖ (3 победы, 1 ничья).



- ПСЖ может стать только второй после "Реала" командой, которая не проиграет 10+ матчей Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов против английских команд кряду (сейчас 7 побед, 2 ничьи).



- ПСЖ не проиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Чемпионов (7 побед, 4 ничьи).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 42 гола в 39 матчах на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов — больше всех с сезона 2019/20, который стал его первым в соревновании.



- Если Холанд отличится, то станет лучшим бомбардиром "Сити" в Лиге Чемпионов, обойдя Серхио Агуэро (сейчас по 36).



- Нападающий ПСЖ Усман Дембеле совершил 31 результативное действие в 41 матче Лиги Чемпионов за свой клуб (20+11).



У "Сити" нет кадровых проблем. Фил Фоден схлопотал трехматчевую дисквалификацию в недавнем дерби против "Манчестер Юнайтед", но она не распространяется на Лигу Чемпионов.



Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция)

Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00