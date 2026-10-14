Анонс матча "Манчестер Сити" — ПСЖ
В среду, 14 октября, "Манчестер Сити" проведет свой второй матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против действующего победителя турнира в лице французского ПСЖ.
В минувший уикенд "Сити" разгромил на выезде "Ливерпуль" в Премьер-Лиге со счетом 0:3, отреагировав этим на прогремевший скандал с финансовыми нарушениями.
Матч против ПСЖ станет первым домашним с момента этого скандала, и даже Хосеп Гвардиола собирается посетить "Этихад" в среду вечером, чтобы выразить свою поддержку "Сити".
Пока что "Сити" выиграл все свои матчи в этом сезоне, включая победу 0:2 над "Порту" в первом туре общего этапа Лиги Чемпионов. ПСЖ тоже успешно стартовал в элитном европейском турнире, разгромив "Слован" (6:1), но в Лиге 1 забуксовал и сейчас занимает там только шестое место.
- Это будет девятая встреча "Сити" и ПСЖ, и на счету "горожан" четыре победы (2 ничьи, 2 поражения).
- "Сити" не проиграл ни одного из четырех последних домашних матчей против ПСЖ (3 победы, 1 ничья).
- ПСЖ может стать только второй после "Реала" командой, которая не проиграет 10+ матчей Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов против английских команд кряду (сейчас 7 побед, 2 ничьи).
- ПСЖ не проиграл ни одного из 11 последних матчей в Лиге Чемпионов (7 побед, 4 ничьи).
- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 42 гола в 39 матчах на групповом / общем этапе Лиги Чемпионов — больше всех с сезона 2019/20, который стал его первым в соревновании.
- Если Холанд отличится, то станет лучшим бомбардиром "Сити" в Лиге Чемпионов, обойдя Серхио Агуэро (сейчас по 36).
- Нападающий ПСЖ Усман Дембеле совершил 31 результативное действие в 41 матче Лиги Чемпионов за свой клуб (20+11).
У "Сити" нет кадровых проблем. Фил Фоден схлопотал трехматчевую дисквалификацию в недавнем дерби против "Манчестер Юнайтед", но она не распространяется на Лигу Чемпионов.
Лига Чемпионов. Общий этап. 2-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — ПСЖ (Франция)
Манчестер. Стадион "Этихад". 22:00
14.10.2026 11:00
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Забавно , что имено карлик мартинес свое ипло открыл на руководство мю
Как минимум 4 очка в этом сезоне на карлике мартинеса и именно на нем.
Кто в свои ворота с фулхем в безобидной ситуации срезал?
Кто вместо того что выюить мяч из штрафной начал просто бодаться и заваливать соланке, и завалил так ято мяч рандомно соланке в бошку прилетел. Хотя он мог просто выбить простой навес, а не укладывать соланке на газон.
4 очка, и у мю уже 10 и не все так печально. Но именно он выходит и кцкарекает, что надо было лучших игроков покупать. Хотя он чуть ли не главный лузер, который стоил команде больше всего с начала сезона)0 и если и нада было кого-то менять, то его в том числе)
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Кмон сити, кмон красив шоб обосанные подзалюпали продолжали тонуть в моче ахахахахах
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Анонс на грандсосалси будет?
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А где нищие пенсоишаки,они че не участвуют в этой престижке?
Сколько ишака не наряжай он конем не станет
ошибка Паповича
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