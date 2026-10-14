Хюрцелер — фаворит "Юнайтед" на замену Кэррику

Фабиан Хюрцелер "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к главному тренеру "Брайтона" Фабиану Хюрцелеру.

Будущее нынешнего наставника "Юнайтед" Майкла Кэррика оказалось под большим вопросом после неудачного старта сезона.

В этом сезоне "Юнайтед" одержал лишь две победы, одолев скромный "Сабах" в Лиге Чемпионов и новичка Премьер-Лиги "Ипсвич".

Итальянская пресса настойчиво сватает в "Юнайтед" бывшего рулевого "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте, однако на радаре у "красных дьяволов" есть и другие специалисты.

По информации The Sun, фаворитом "Юнайтед" на замену Кэррику является Хюрцелер, который возглавляет "Брайтон" с 2024 года и остается самым молодым тренером в истории Премьер-Лиги.

Под руководством Хюрцелера "Брайтон" дважды занимал восьмое место в Премьер-Лиге, а сейчас "чайки" и вовсе располагаются на третьей строчке, являясь главным преследователем "Манчестер Сити" и "Арсенала".

Хюрцелер только минувшим летом заключил с "Брайтоном" новый контракт на три года, поэтому "чайки" потребуют внушительную компенсацию, если "Юнайтед" обратится насчет 33-летнего немца.





Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, тренеры, Хюрцелер

Автор mihajlo   

Дата 14.10.2026 19:00

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  1. irbis85 14.10.2026 19:28 # irbis85
    Ещё одна загубленная тренерская карьера будет

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  2. paroljlogin7237 14.10.2026 19:03 # paroljlogin7237
    Бесит он меня. Всегда старается провести матч жизни против Арсенала, но как тренер толковый)

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