Руни: "Лисандро Мартинес зашел слишком далеко"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни раскритиковал Лисандро Мартинеса за нашумевшее интервью защитника "красных дьяволов" после поражения от испанского "Атлетико".

После поражения 2:0 в Мадриде накануне вечером Мартинес раскритиковал руководство "Юнайтед" за недостаточные инвестиции в состав.



Однако Руни убежден, что Мартинесу не стоило выносить сор из избы. По мнению Уэйна, Лисандро все спланировал заранее, чтобы скрыться от критики за неважную игру.



"Это сложный вопрос, потому что лично я считал себя игроком, который умеет высказывать свою точку зрения, и ты хочешь, чтобы у тебя было свое мнение".



"Думаю, он, возможно, зашел слишком далеко. Это дело для тренера, и с этим стоит разобраться внутри клуба".



"Фанаты хотят, чтобы игроки высказывались. Они хотят слышать, что игрокам не все равно, поэтому вы можете явно видеть, что ему не все равно. Он хочет, чтобы клуб инвестировал больше денег и приглашал больше игроков, но если бы это произошло, он, наверное, стал бы одним из тех, кому указали бы на дверь, учитывая его игру. Играет он недостаточно хорошо".



"Но я думаю, в некоторых смыслах он прав, и клубу действительно нужно инвестировать больше, в атаку и в оборону".



"Но это слегка выглядит как нечто спланированное. Он захотел сказать это, потому что игра оставляет желать лучшего".



"Это также немного неуважительно к его партнерам по команде. Он проявляет неуважение к своим партнерам по команде, потому что говорит, что команда недостаточно хороша".



"Бруну (Фернандеш) — единственный, кто имеет хоть какое-нибудь право выступать с чем-то подобным, будучи капитаном. И даже это должно говориться за закрытыми дверьми, если есть какие-то проблемы, которые порой возникают".



"Игроки ведут разговоры с тренером, тренер ведет разговоры с руководством. Это же интервью не поможет ситуации, в которой клуб находится в данную минуту".



"Это только создает дополнительный шум. Игроки не рады, они не чувствуют себя комфортно, они не доверяют своим партнерам по команде. Это совершенно не поможет", — сообщил Руни Amazon Prime.