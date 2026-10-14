Артета похвалил Сака за реакцию на поставленную цель

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил Букайо Сака за реакцию за поставленную перед английским вингером цель.

Перед матчем Лиги Чемпионов против "Лилля" Артету спросили, какую цель по голам должен ставить перед собой Сака на этот сезон, и Микель ответил, что Букайо должен стремиться забивать по два-три гола за матч.



Из-за болезни Сака не смог выйти в стартовом составе против "Лилля", но появился на замену во втором тайме, успев за отведенное время забить гол и отдать результативную передачу на Эберечи Эзе.



После победы со счетом 3:0 Артета поприветствовал реакцию Сака на эту цель, даже если та является невыполнимой.



"Я очень рад и приветствую это. Вчера и сегодня он чувствовал себя неважно, потому что он своего рода приболел. Он не был готов выйти в стартовом составе, но он очень хотел принести пользу команде, если потребуется. Он вышел и реально повлиял на игру с помощью своего мастерства".



"После своей предматчевой пресс-конференции я ушел и встретил его на массажном столе. Я сказал: "Букайо, я только что уничтожил тебя на пресс-конференции, удачи завтра!" И он рассмеялся, он знает меня. Он знает, что мы делаем такого рода вещи, и он принимает их, потому что хочет быть лучшей версией себя. А для этого тебе нужно ставить перед собой большие цели и испытания, а также стараться повышать их, трудясь и оставаясь стабильным, и он способен на это", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".