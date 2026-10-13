Артета: "Сака должен стремиться забивать по два-три гола за матч"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его вингер Букайо Сака должен стремиться забивать по два-три гола в каждом матче, чтобы вывести свою игру на новый уровень.

25-летний Сака навлек на себя критику игрой против "Лидса" в минувший уикенд, но все равно является лучшим бомбардиром "Арсенала" в этом сезоне Премьер-Лиги с тремя голами.



Свой лучший сезон в плане результативности Сака провел в 2023/24, когда отличился 20 раз во всех турнирах, включая 16 в Премьер-Лиге.



Когда Артету спросили, должен ли Сака снова стремиться забить 20 голов, Микель выразил мнение, что Букайо требуется более амбициозная цель.



"Нет, я думаю, он должен стремиться забивать по два-три гола за матч. Такой настрой необходим. Если затем ты забил только один, так и быть. Если забил два, так и быть. Потому что он обладает умением забивать многими способами".



"Думаю, это одинаково для всех атакующих игроков, тебе нужно постоянно атаковать свою цель. Если же ты поставишь перед собой цель забить 20 голов, то будешь думать: "Окей, сейчас только октябрь, у меня есть еще восемь месяцев, чтоб забить 17 голов".



"Это не тот настрой, который необходим, он не приведет вас к цели".



"Его дела идут хорошо. Сейчас у него легко могло быть на четыре-пять голов больше. Но если он продолжит в том же духе, он будет забивать больше".



"Когда мы говорим о каком-то количестве голов, ему нужно думать о том, чтобы забивать определенное количество голов за матч. Если этот сдвиг произойдет, если у него будет этот настрой, он будет выходить на эти позиции и забивать больше голов", — цитирует Артету Evening Standard.