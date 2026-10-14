Кэррик отреагировал на интервью Мартинеса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик отреагировал на нашумевшее интервью своего защитника Лисандро Мартинеса после поражения от испанского "Атлетико" в Лиге Чемпионов.

После поражения 2:0 на поле "Атлетико" Мартинес обрушился с критикой на руководство "Юнайтед", обвинив спортивного директора Джейсона Уилкокса в недостаточной поддержке Кэррика на трансферном рынке минувшим летом.



Кэррик в свою очередь предпочел проявить осторожной и предположил, что Мартинес повел себя эмоционально. Майкл хочет, чтобы команда не зацикливалась на этом результате, а думала о предстоящем выезде к "Лидсу".



"Ну, я не видел его интервью. Я кое-что слышал об этом".



"Думаю, это немного на эмоциях от матча, когда выходишь сюда и испытываешь разочарование от того, что не получил чего-нибудь в матче".



"Сразу после матча не время для меня говорить об этом интервью, потому что я не видел его, поэтому я не могу реально комментировать это".



"Но. Я думаю, нам важно быстро двигаться дальше. В воскресенье нас ждет большой матч, поэтому нам важно двигаться дальше и сохранять концентрацию".



"Внутри коллектива царит разочарование. Я сам разочарован некоторыми вещами, как и все парни", — цитирует Кэррика Sky Sports.