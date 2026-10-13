Каррагер избежал банкротства

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер избежал процедуры банкротства, погасив свою задолженность по налогам.

Напомним, в августе стало известно, что Каррагер может стать банкротом. Долг 48-летнего англичанина перед Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оценивался в сумму от 700,000 до 800,000 фунтов.



Во вторник в Лондоне состоялось судебное слушание по делу Каррагера. Джейми подготовился к нему заранее и полностью погасил свою задолженность, поэтому судья отклонил ходатайство о банкротстве, сообщает BBC.



Добавим, всю свою профессиональную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", сыграв 737 матчей до того, как повесил бутсы на гвоздь в 2013 году. Сейчас Джейми трудится экспертом, сотрудничая с телеканалами Sky Sports и CBS Sports.