Каррагер избежал банкротства
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер избежал процедуры банкротства, погасив свою задолженность по налогам.
Напомним, в августе стало известно, что Каррагер может стать банкротом. Долг 48-летнего англичанина перед Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) оценивался в сумму от 700,000 до 800,000 фунтов.
Во вторник в Лондоне состоялось судебное слушание по делу Каррагера. Джейми подготовился к нему заранее и полностью погасил свою задолженность, поэтому судья отклонил ходатайство о банкротстве, сообщает BBC.
Добавим, всю свою профессиональную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", сыграв 737 матчей до того, как повесил бутсы на гвоздь в 2013 году. Сейчас Джейми трудится экспертом, сотрудничая с телеканалами Sky Sports и CBS Sports.
13.10.2026 15:00
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за его пиздеж скоро придёт повестка из суда, и не один судя по всему
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вот че он так "работает" много последнее время
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