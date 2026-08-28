Бывшему защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагеру грозит банкротство из-за неуплаты налогов.

Как сообщает BBC, в среду Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) подало заявление в Высокий суд Лондона о признании Каррагера банкротом.



Каррагеру вменяется неуплата налогов на сумму от 700,000 до 800,000 фунтов, которые 48-летний англичанин выплатить оказался не в состоянии, даже в рассрочку.



Всю свою профессиональную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", сыграв 737 матчей перед тем, как повесить свои бутсы на гвоздь в 2013 году.



Последнее время Каррагер трудится экспертом Sky Sports и CBS Sports, является регулярным гостем подкаста Stick To Football Гари Невилла, а также значится директором в четырех фирмах и партнером в еще одной.