Каррагеру грозит банкротство

Джейми Каррагер Бывшему защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагеру грозит банкротство из-за неуплаты налогов.

Как сообщает BBC, в среду Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) подало заявление в Высокий суд Лондона о признании Каррагера банкротом.

Каррагеру вменяется неуплата налогов на сумму от 700,000 до 800,000 фунтов, которые 48-летний англичанин выплатить оказался не в состоянии, даже в рассрочку.

Всю свою профессиональную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", сыграв 737 матчей перед тем, как повесить свои бутсы на гвоздь в 2013 году.

Последнее время Каррагер трудится экспертом Sky Sports и CBS Sports, является регулярным гостем подкаста Stick To Football Гари Невилла, а также значится директором в четырех фирмах и партнером в еще одной.





Метки Каррагер, Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2026 07:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 28.08.2026 07:41 # blueswin
    директор в 4 фирмах банкрот? ничего себе

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  2. gucman 28.08.2026 07:30 # gucman
    Ещё один лyзepxyйский бомж, ничего нового

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