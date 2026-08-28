Каррагеру грозит банкротство
Бывшему защитнику "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагеру грозит банкротство из-за неуплаты налогов.
Как сообщает BBC, в среду Управление по налоговым и таможенным сборам Его Величества (HMRC) подало заявление в Высокий суд Лондона о признании Каррагера банкротом.
Каррагеру вменяется неуплата налогов на сумму от 700,000 до 800,000 фунтов, которые 48-летний англичанин выплатить оказался не в состоянии, даже в рассрочку.
Всю свою профессиональную карьеру Каррагер провел в "Ливерпуле", сыграв 737 матчей перед тем, как повесить свои бутсы на гвоздь в 2013 году.
Последнее время Каррагер трудится экспертом Sky Sports и CBS Sports, является регулярным гостем подкаста Stick To Football Гари Невилла, а также значится директором в четырех фирмах и партнером в еще одной.
28.08.2026 07:00
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