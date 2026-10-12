"Юнайтед" задумывается об увольнении Кэррика

Боссы "Манчестер Юнайтед" впервые серьезно задумались об увольнении своего главного тренера Майкла Кэррика.

Упущенная победа против "Тоттенхэма" в минувшую субботу (1:1) означает, что "Юнайтед" имеет лишь шесть очков после шести первых матчей нового сезона Премьер-Лиги, и это худший старт "красных дьяволов" в чемпионате за 40 лет.



Конте уже некоторое время связывают с работой в "Юнайтед", и в своем свежем интервью The Athletic экс-наставник "Челси" и "Тоттенхэма" дал ясно понять, что клуб с "Олд Траффорд" отвечает его требованиям.



По информации Calciomercato, руководство "Юнайтед" "серьезно задумывается" об увольнении Кэррика и приглашении Конте, который более чем рад взяться за эту работу. Переговоры с итальянским специалистом могут стартовать уже на этой неделе.



Колумнист TuttoMercatoWeb Энцо Буккьони и вовсе утверждает, что "Юнайтед" уже контактирует с Конте и приближается в компромиссу.