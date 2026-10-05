Конте готов "стряхнуть пыль" с клуба с историей

Бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал, какой клуб он хочет возглавить следующим.

Конте находится без работы после своего расставания с "Наполи" в конце прошлого сезона, и в последнее время итальянская пресса настойчиво сватает Антонио на замену Майклу Кэррику в "Манчестер Юнайтед".



И характеристика, которую Конте дает своему следующему месту работы, идеально подходит "Юнайтед". Антонио хочет возглавить клуб с богатой историей, которая, возможно, покрылась пылью.



"Если ты отправляешься в клуб, где история говорит сама за себя — история, состоящая из трофеев, титулов лиг и побед — ты можешь почтить эту историю единственным способом: имея амбиции вернуть клуб к борьбе за эти цели, если он еще не там сегодня".



"Я прекрасно понимаю, что только одна команда побеждает каждый год, но я все равно должен нести в своем сердце — и вселять это в сердца фанатов, моих игроков и моих директоров — эту искру, эту надежду, которые заставляют тебя сказать: "Б**ть, мы можем победить".



"Даже если вероятность этого составляет только один процент — но это должен быть один процент, который может стать 70, 80 или даже 100 процентами. Это зависит от того, как ты это преподнесешь. Тренер важен, потому что именно он преподносит это послание, день изо дня. Он на ежедневной основе взаимодействует с каждым: со своим штабом, с массажистом, с китменом, с физиотерапевтом, с ответственным за газон. Все это люди, которые должны быть вовлечены в процесс и ощущать свою причастность к стремлению творить историю, и вы творите историю только с помощью побед".



"Есть много клубов, которые несколько позабыли свою историю. Я бы хотел отправиться в один из таких клубов, чтобы стряхнуть пыль с этой истории и заставить их снова блистать".



"Это клубы, где есть давление и где, в конечном счете, ты прекрасно знаешь, что пришел туда не просто принимать участие, а сражаться за победу", — сообщил Конте The Athletic.