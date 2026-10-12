Семейство Льюис увеличило свою долю в "Тоттенхэме"
Семейство Льюис увеличило свою долю в "Тоттенхэме", а вот удельный ве бывшего президента Даниэля Леви в акционерном капитале клуба снизился.
В прошлом месяце стало известно, что семейство Льюис вложило в "Тоттенхэм" еще 120 миллионов фунтов, нарастив свои инвестиции в клуб до 320 млн. фунтов за последний год.
Семейство Льюис и Леви владеют "Тоттенхэмом" через компанию Enic, в которой их доли составляют 75 и 25 процентов. соответственно.
Когда семейство Льюис вкладывало указанную сумму в 120 млн. фунтов, Леви было предложено в этом поучаствовать пропорционально своей доли, но Даниэль отказался, как и в предыдущие разы.
В результате, сообщает Football.London, за год доля семейства Льюис в "Тоттенхэме" выросла до 89.06 процентов, а доля Леви снизилась до 25 процентов.
При этом в октябре 2025 доля Леви в "Тоттенхэме" составляла 29.8 процентов, а в июле 2026 — 27.38.
12.10.2026 20:00
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