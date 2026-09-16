"Тоттенхэм" получил еще 120 млн. фунтов от своих владельцев

"Тоттенхэм" получил дополнительные 120 миллионов фунтов от семейства Льюис, владеющего клубом.

Год назад "Тоттенхэм" попрощался со своим президентом Даниэлем Леви, после чего семейство Льюис, владеющее "шпорами" через компанию Enic, анонсировало новую эру.



И хотя это пока не отразилось на спортивных результатах, "Тоттенхэм" стал совершать амбициозные приобретения, а также снял существовавшие при Леви ограничены на зарплаты.



Столь крупные траты были бы невозможны без поддержки семейства Льюис, которое сейчас сделало очередной взнос в капитал "Тоттенхэма" в размере 120 млн. фунтов.



Таким образом, как отмечает The Independent, за последние 12 месяцев семейство Льюис вложило в "Тоттенхэм" около 320 млн. фунтов, нарастив свою долю в клубе примерно до 88%.



На протяжении этих 12 месяцев упомянутому Леви предлагалось поучаствовать во взносах пропорционально своему пакету акций, однако Даниэль последовательно отказывался, из-за чего его доля в Enic оказалась размыта с 29.88 до менее 25%.