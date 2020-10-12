Артета подтвердил потерю Инкапье и Субименди

Наставник "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитник Пьеро Инкапье и полузащитник Мартин Субименди получили травмы на тренировке после матча против "Лидса".

После победы 2:1 над "Лидсом" в минувшую субботу стало известно об инциденте, который приключился с Инкапье.



Однако послематчевое занятие на поле "Эмирейтс" обернулось еще одной проблемой для "Арсенала", выведя из строя и Субименди.



"После матча у нас состоялась запланированная тренировка для всех, кто не получил достаточного количества минут, и, к сожалению, из-за двух неудачных действий мы потеряли двух игроков".



"Им нужно пройти дополнительные обследования, чтобы оценить их состояние и понять, как долго они будут отсутствовать".



"Такого никогда не случалось за мои семь лет здесь. Это могло случиться на тренировке на следующий день. Это случилось сейчас, и я надеюсь, это не повторится, но что теперь поделать?"



"Если бы я мог предсказать будущее, я бы просто сказал: "Парни, давайте в джакузи, и завтра увидимся", — цитирует Артету BBC.