С Инкапье случился инцидент после матча против "Лидса"
Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье получил травму после окончания матча Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу.
Инкапье вступил в игру против "Лидса" на 82-й минуте, сделав свой вклад в победу "Арсенала" со счетом 2:1.
После финального свистка 24-летний эквадорец принял участие в тренировочном занятии, что является обычной практикой для игроков, которые не вышли на замену или сыграли малое количество минут.
Как раз во время такого занятия с Инкапье случился инцидент, в результате которого Пьеро получил травму — предположительно, лодыжки — и смог окинуть поле "Эмирейтс" только с посторонней помощью, сообщает BBC.
В этом сезоне Инкапье страдал от мышечных проблем, до матча с "Лидсом" отметившись еще лишь двумя появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.
10.10.2026 21:00
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