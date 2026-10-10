С Инкапье случился инцидент после матча против "Лидса"

Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье получил травму после окончания матча Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу.

Инкапье вступил в игру против "Лидса" на 82-й минуте, сделав свой вклад в победу "Арсенала" со счетом 2:1.



После финального свистка 24-летний эквадорец принял участие в тренировочном занятии, что является обычной практикой для игроков, которые не вышли на замену или сыграли малое количество минут.



Как раз во время такого занятия с Инкапье случился инцидент, в результате которого Пьеро получил травму — предположительно, лодыжки — и смог окинуть поле "Эмирейтс" только с посторонней помощью, сообщает BBC.



В этом сезоне Инкапье страдал от мышечных проблем, до матча с "Лидсом" отметившись еще лишь двумя появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги.