"Юнайтед" задумывался о приглашении Де Дзерби

Роберто Де Дзерби "Манчестер Юнайтед" задумывался о приглашении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера ранее в этом году.

Накануне Де Дзерби вместе со своим "Тоттенхэмом" добыл ничью 1:1 от "Юнайтед", однако в этот день Роберто мог быть на другой скамейке.

Как сообщает The Telegraph, минимум один высокопоставленный руководитель "Юнайтед" выступал за назначение Де Дзерби, когда клуб уволил Рубена Аморима в январе.

Несмотря на то, что Де Дзерби был заинтересован в работе с "Юнайтед", "красные дьяволы" предпочли назначить до конца сезона Майкла Кэррика.

Под руководством Кэррика "Юнайтед" резко преобразился и финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге, однако ничья с "Тоттенхэмом" накануне ознаменовала худший для "дьяволов" старт в чемпионате за 40 последних лет.





Метки Де Дзерби, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2026 12:00

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