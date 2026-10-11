"Юнайтед" задумывался о приглашении Де Дзерби
"Манчестер Юнайтед" задумывался о приглашении Роберто Де Дзерби на должность главного тренера ранее в этом году.
Накануне Де Дзерби вместе со своим "Тоттенхэмом" добыл ничью 1:1 от "Юнайтед", однако в этот день Роберто мог быть на другой скамейке.
Как сообщает The Telegraph, минимум один высокопоставленный руководитель "Юнайтед" выступал за назначение Де Дзерби, когда клуб уволил Рубена Аморима в январе.
Несмотря на то, что Де Дзерби был заинтересован в работе с "Юнайтед", "красные дьяволы" предпочли назначить до конца сезона Майкла Кэррика.
Под руководством Кэррика "Юнайтед" резко преобразился и финишировал на третьем месте в Премьер-Лиге, однако ничья с "Тоттенхэмом" накануне ознаменовала худший для "дьяволов" старт в чемпионате за 40 последних лет.
11.10.2026 12:00
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