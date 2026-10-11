Де Дзерби: "Поцеловал Бентанкура в раздевалке"

Рулевой "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби признался, что поцеловал своего полузащитника Родриго Бентанкура, удаленного против "Манчестер Юнайтед".

Пропустив от Бриана Мбемо на 73-й минуте, спустя пять минут "Тоттенхэм" остался вдесятером в субботнем матче Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", потому что Бентанкур схлопотал прямую красную карточку за стычку с Люком Шоу.



Однако "Тоттенхэм" хорошо отреагировал на удаление Бентанкура и в компенсированное время смог сравнять счет — 1:1.



После матча Де Дзерби назвал удаление Бентанкура "ошибкой", но в то же время поблагодарил подопечного, который своим действием взбодрил команду.



"Сегодня мы впервые в сезоне показали, что являемся командой. Мы играем как команда. Мы страдаем, мы доминируем. Но в каждой ситуации матча мы оставались в игре".



"Так бывает в футболе. Мне понравилась ситуация с красной карточкой Родриго в плане характера. Нам нужен был этот момент, эта ситуация. Не красная карточка, а отказ мириться с поражением. Мы не стали мириться с пропущенным голом".



"Мы должны реагировать всеми способами, как можем. Удаление — это плохо, это неправильно, но я поцеловал Бентанкура в раздевалке, потому что нам нужна была эта реакция, это проявление характера. Футбол — это про характер", — сообщил Де Дзерби Sky Sports.



