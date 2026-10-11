6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 11 октября, тремя поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 16:00



"Кристал Пэлас" проиграл оба своих первых домашних матча в этом сезоне Премьер-Лиги, пропустив в них семь голов. Шесть из семи своих побед в чемпионате в 2026 году "Ноттингем Форест" одержал на выезде. Все три последние встречи "орлов" и "лесников" в Премьер-Лиге завершились с одинаковым счетом 1:1.



В лазарете "Пэлас" остаются Дин Хендерсон, Чади Риад, Такехиро Томиясу и Жан-Филипп Матета, но Анан Хелаили и Исмаила Сарр поправились. Аксель Дисаси продолжает отбывать дисквалификацию.



"Форест" будет не хватать травмированных Николы Миленковича и Игоря Жезуса. Неко Уильямс приболел и поэтому находится под вопросом.



ХАЛЛ — ЭВЕРТОН 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Халл" не пропускал в двух первых домашних матчах сезона Премьер-Лиги, не позволив отличиться "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилле". "Эвертон" еще не протерпел ни одного поражения в новой кампании и может похвастать совместно лучшей обороной в дивизионе — только три пропущенных гола. "Ириски" одержали лишь одну победу в пяти последних выездах к "тиграм" в рамках Премьер-Лиги (2 ничьи, 2 поражения).



"Халлу" предстоит оценить состояние ряда игроков, включая Мэтта Таргетта, Брука Нортон-Каффи, Чарли Хьюза, Тима Айрогбунама и Хидемасу Мориту. Джек Батленд, Элиот Матазо, Ильяс Анса и Дарко Гьяби точно не сыграют.



"Эвертон" устроит фитнес-тест для Виталия Миколенко, Кристиана Нергора и Мерлина Реля.



ЛИВЕРПУЛЬ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" постепенно набрал ход и сейчас не знает поражений уже семь матчей кряду с учетом всех соревнований. "Манчестер Юнайтед" выиграл все восемь своих поединков в новом сезоне, включая пять в Премьер-Лиге. В прошлом сезоне английского первенства "красные" проиграли "горожанам" и дома, и на выезде.



Матчи сборных обернулись для "Ливерпуля" травмами нападающих Коди Гакпо и Александера Исака, но Жереми Жаке свое повреждение залечил, а также возобновил тренировки Федерико Кьеза. Джованни Леони, Конор Брэдли и Уго Экитике по-прежнему лечатся.



Этим матчем полузащитник "Сити" Фил Фоден завершит отбывать свою дисквалификацию. Нико О'Райли и Антуан Семеньо под небольшим вопросом. Эрлинг Холанд в порядке, несмотря на замену в последней игре за сборную Норвегии.