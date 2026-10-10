Де Дзерби увезет игроков "Тоттенхэма" в Марбелью
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби увезет своих игроков в Марбелью после матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в субботу.
С этого международного перерыва "Тоттенхэм" выходит, занимая последнее место в Премьер-Лиге с двумя набранными очками.
После выезда на "Олд Траффорд" у "Тоттенхэма" будет окно в девять дней до следующего матча — дома против "Ковентри" 19 октября.
Как сообщает BBC, Де Дзерби решил использовать это окно в календаре для поездки со своими игроками на юг в Испании, где все еще держится теплая и солнечная погода.
Де Дзерби надеется, что с помощью этого тренировочного сбора сможет улучшить форму своей команды и увеличить сплоченность коллектива.
10.10.2026 15:00
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