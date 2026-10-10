Алонсо защищает Палмера перед Тухелем

Наставник "Челси" Хаби Алонсо заступился за своего полузащитника Хаби Алонсо после критики со стороны Томаса Тухеля из сборной Англии.

Отказавшись от вызова в сборную Англии по причине плохого самочувствия в этот международный перерыв, Палмер навлек на себя критику со стороны Тухеля.



Тухель очень жестко высказался насчет отсутствия Палмера, назвав это "упущенной возможностью" для Коула, однако Алонсо убежден, что его подопечный поступил правильно.



"Мы были осторожны, и он сам был осторожен, он хотел проявить осторожность. Он бы не смог сыграть, как хочет. Иногда лучше сделать шаг назад и дождаться, пока ты почувствуешь себя лучше и сможешь выполнять свою работу правильным образом".



"Риск есть всегда. В случае с Морганом (Роджерсом) был риск — ничего не случилось. В случае с Джейми (Гиттенсом) был риск — мы потеряли его на несколько недель. В случае с Коулом это было правильное решение".



"Переживал ли Палмер из-за реакции Тухеля? Я не знаю. Он был сосредоточен на тренировках. Он хочет чувствовать себя хорошо. Он все еще молод для своей карьеры. Уверен, он вернется в сборную, когда будет чувствовать себя хорошо", — цитирует Алонсо Daily Mail.